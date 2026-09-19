Antonio Hidalgo habla del momento de Yeremay Hernández: "La lesión está prácticamente superada"

Yeremay entra desde el banquillo Quintana

Antonio Hidalgo ve a Yeremay Hernández progresando adecuadamente. El técnico catalán dio el pasado miércoles al canario su primera titularidad tras cuatro meses que han estado marcados por una problema de pubalgia que ya le hizo jugar limitado durante buena parte del pasado curso. Pero hoy, esa pubalgia está casi olvidada y el '10' del Deportivo únicamente necesita "carga física" para encontrar el mejor rendimiento.

"Yere va evolucionando. Evidentemente, le queda esa carga física que él necesita", apuntó el técnico preguntado por la situación del canario, que tiene la lesión que le causó muchos quebraderos de cabeza "prácticamente superada". "La pubalgia siempre te deja algún resto. Algún puedes encontrarte un poco mejor o un poco peor", matizó el técnico, que aseguró estar "contento con el trabajo que hizo el otro día". "Evidentemente, en la parte ofensiva todos sabemos (él también) que puede dar mucho más o más. Pero en lo defensivo, en el trabajo, en la implicación... yo lo veo feliz. Y esa es la base para que él pueda rendir. Nos dio muy buenos minutos en Getafe saliendo desde el banquillo, con esa frescura que es importante", continuó Hidalgo.

Para terminar, el entrenador del Deportivo pidió "paciencia" y señaló que la clave para que Yeremay Hernández rinda es "estar siempre a su lado porque el talento lo tiene". "Lo demás vendrá solo", finalizó.