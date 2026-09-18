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Dépor

Valerón regresa a A Coruña este fin de semana con un evento de LaLiga en La Marina

La leyenda del Deportivo participará en una iniciativa que celebra el regreso del equipo blanquiazul a Primera División, con juegos y retos pensados para los aficionados

Sergio Baltar
18/09/2026 17:48
Valerón, durante su etapa como entrenador del Fabril
Valerón, durante su etapa como entrenador del Fabril
Archivo DXT
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La explanada de La Marina se convertirá en un pequeño campo de fútbol este fin de semana. En una iniciativa promovida por LaLiga, patrocinada por Movistar y apoyada por el Deportivo, los aficionados más jóvenes (y no tanto) podrán probar sus habilidades y destreza con la pelota en un marco incomparable y, además, ante la presencia de uno de los grandes mitos del deportivismo, Juan Carlos Valerón.

El 'mago de Arguineguín' volverá de esta manera a A Coruña y será uno de los grandes reclamos de una propuesta que busca acercar todavía más el fútbol a los aficionados. La actividad se desarrollará el sábado y el domingo, de 11.00 a 20.00 horas, y permitirá a quienes se acerquen hasta La Marina participar en diferentes retos.

Entre las propuestas habrá un mini campo 3x3, un chutómetro de potencia para comprobar la velocidad del disparo y un octógono de precisión en el que poner a prueba lo puntería y la velocidad en la ejecución en el pase. A ellos se sumarán una estación de reflejos y un fotomatón Flash Interview, como en el que se realizan las entrevistas televisivas post-partido, completando una experiencia pensada para públicos de todas las edades.

Para participar en los diferentes juego será necesario registrarse previamente de manera gratuita. Además, los asistentes tendrán la posibilidad de conseguir regalos durante su paso por las actividades.

Será, en definitiva, una oportunidad para que los aficionados disfruten del fútbol en la calle y para poder volver a ver de cerca a una leyenda del deportivismo en un momento especialmente simbólico como es el regreso del equipo coruñés a Primera División ocho temporadas después. El retorno del Dépor a la élite sirve así también como motivo de celebración fuera de Riazor, con La Marina como escenario de un fin de semana de lo más blanquiazul, con la séptima jornada de Liga y el encuentro del domingo (a las 18.30 horas) ante todo un rival de Champions League como es el Betis.

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