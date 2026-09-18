Mella afronta una espera inédita desde su debut con el Dépor

David Mella mira hacia un lado desde el banquillo antes de comenzar el Dépor-Valencia en Riazor Quintana

David Mella está viviendo una situación que no había experimentado desde que llegó al primer equipo del Deportivo. El canterano lleva ya cuatro partidos consecutivos sin disputar un solo minuto pese a estar disponible y formar parte de la convocatoria. Nunca había encadenado una espera así desde su debut. Hasta ahora, su registro más largo estando a disposición del técnico era de dos encuentros consecutivos sin participar.

Ese precedente se produjo en la temporada 2023-24, en las jornadas 8 y 9. Después de la derrota en Riazor ante el Celta Fortuna (0-1), Imanol Idiakez quiso agitar el árbol en busca de dar con la tecla y dejó al extremo sin minutos tanto en el empate frente a la Ponferradina (1-1) como en la victoria a domicilio contra el Sabadell (0-1). Aquella fue la última ocasión en la que Mella ha encadenado dos partidos sin jugar estando disponible, ya que también vivió algo similar poco después de su debut, en la eliminatoria del playoff de ascenso ante el Castellón de la 2022-23. Ahora ha duplicado aquellas secuencias.

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Su última aparición se produjo en La Rosaleda, en la segunda jornada de Liga. Mella disputó 28 minutos ante el Málaga después de haber participado durante 19 frente al Elche en el estreno liguero. En ambos encuentros comenzó en el banquillo, pero tuvo presencia en la rotación y fue una de las alternativas ofensivas de Hidalgo. Desde entonces, nada. Valencia, Villarreal, Getafe y Sevilla han pasado sin que el extremo saliese al terreno de juego.

La situación supone un cambio para un futbolista acostumbrado a tener protagonismo cuando estaba disponible. Sus anteriores ausencias del primer equipo estuvieron vinculadas a lesiones o a convocatorias con las categorías inferiores de la selección, momentos en los que no podía estar a disposición del entrenador. Ahora sí lo está.

El contexto también ha cambiado con el salto a Primera y el aumento de la competencia. A ello se suma la llegada de Adama Traoré en los últimos días del mercado. El catalán ocupa uno de los espacios en los que Mella había tenido buena parte de sus minutos, especialmente en la banda derecha, y ha ido ganando protagonismo en las últimas jornadas.

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Todo ocurre, además, después de una recuperación complicada. Mella regresó este verano tras cinco meses apartado por una lesión de menisco que le obligó a pasar por quirófano. Su pretemporada fue diferente, aunque dejó buenas sensaciones, especialmente durante la gira por Italia, y consiguió participar en las dos primeras jornadas.

Antes del Sevilla, Hidalgo aseguró que tanto Mella como Yeremay estaban preparados. "Vienen trabajando bien", explicó el técnico, que añadió que debía valorar cuándo podían ser "más determinantes". Ante el conjunto hispalense, Yeremay fue titular y Mella volvió a quedarse sin minutos.

Ahora el Betis aparece como una nueva oportunidad. El Deportivo afronta un tramo exigente y la gestión de los esfuerzos puede abrir la puerta a quienes han tenido menos protagonismo. Mella tendrá que seguir esperando su momento. Una espera que ya es la más larga que ha vivido en el primer equipo estando disponible.