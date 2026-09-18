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Dépor

Lucas Noubi no entra en la absoluta de Bélgica, pero se consolida en la sub-21

El central ha sido llamado por la federación de su país, que busca encarrilar su clasificación para la Eurocopa del próximo verano

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
18/09/2026 14:37
Lucas Noubi, con el balón en el Villarreal-Deportivo
Lucas Noubi, con el balón en el Villarreal-Deportivo
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Lucas Noubi tampoco entrenará a las órdenes de Antonio Hidalgo durante la ventana FIFA de más de dos semanas que se abre a partir de este lunes 21 de septiembre. El central de Mouscron no ha entrado en la primera lista de Mark Van Bommel para la selección absoluta, pero sí ha sido llamado por la federación belga para formar parte de su equipo sub-21.

Bélgica sub-21 busca la clasificación para la Eurocopa de la categoría que el próximo verano acogerán Serbia y Albania. Y en este período en el que disputará tres encuentros, podría encarrilar su presencia en la cita continental, pues es líder de su grupo, aunque empatada a puntos con Austria y Dinamarca.

Precisamente el conjunto danés será el último rival de los diablos rojos (martes 6 de octubre), que antes se medirá a Bielorrusia (jueves 24 de septiembre) y a Gales (martes 29 de septiembre) en casa.

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Hasta ahora, el central nacido en el año 2005 ha jugado 4 partidos con la selección sub-21 de su país, con la que debutó meses antes de fichar por el Deportivo. En el conjunto herculino ha logrado consolidarse como uno de los defensas más importantes para Antonio Hidalgo, que le otorgó la condición de titular en el tercio final del pasado curso y le ha mantenido en los cinco primeros partidos de liga esta temporada.

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