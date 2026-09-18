Las dificultades del Deportivo que Aubameyang disimulaba

Aubameyang dispara a portería ante Tárrega, en el Deportivo-Valencia Quintana

La inspiración de Pierre-Emerick Aubameyang elevó al Deportivo hasta puestos de competición europea en un inicio de curso más que notable del equipo. Pero en cuanto el brillo del gabonés no ha aparecido, al conjunto deportivista se le han vuelto a ver las costuras que vivían ocultas bajo la efectividad, personificada en su delantero estrella.

El Dépor es competitivo y evoluciona como colectivo. Sin embargo, el duelo frente al Sevilla volvió a ilustrar las dificultades que no en pocas ocasiones tienen los pupilos de Antonio Hidalgo para generar situaciones de gol. Sucedía ya en Segunda División y ha sido así en este arranque de liga en Primera.

Es evidente que el encuentro contra el conjunto de Luis García Plaza estuvo marcado, en clave blanquiazul, por dos cuestiones. La primera, las obligadas rotaciones ejecutadas por el cuerpo técnico deportivista después de que el equipo no alcanzase ni siquiera a disponer de 70 horas de descanso entre el final del partido en el Coliseum y el inicio del choque en Riazor frente al Sevilla. La segunda, la expulsión de Angeliño Tasende, que llegó pocos minutos después del 0-1 y frenó cualquier atisbo de posible reacción.

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Sin embargo, más allá de los cambios en el once, lo cierto es que hasta la cartulina roja que vio el lateral izquierdo de Coristanco, el Deportivo únicamente había generado el remate de Bil Nsongo, en el minuto 40, que se fue demasiado centrado a las manos de Vlachodimos. Esa ocasión, además, no fue de demasiada ‘calidad’, pues la probabilidad de gol que le otorgó el modelo predictivo de Driblab fue de 0,09 xG (expected goals o goles esperados).

Tampoco fueron claros sus tres remates posteriores, que elevaron la expectativa de gol de su partido a un pobrísimo 0,31 total. De esta manera, el conjunto deportivista firmó su partido con peor producción ofensiva en lo que va de liga y dejó uno de los registros rematadores más pobres de toda la temporada: solo en cinco encuentros de este curso un equipo disparó menos veces y solo seis conjuntos registraron una cifra de goles esperados más baja que la que obtuvo el combinado blanquiazul a raíz de sus situaciones de remate, siempre según los datos de Driblab. “Nos faltó un pelín más de frescura al borde del área. Lo hemos ajustado al descanso y lo hemos conseguido. Lo hemos intentado con todo, pero no ha llegado el gol”, explicaba Hidalgo tras el partido del miércoles.

El más bajo

De esta manera, tras seis jornadas disputadas, el Dépor es el equipo que menos remates ha generado de toda la competición, con 47 (7,83 por cada 90 minutos). Por delante del conjunto coruñés están equipos como Valencia (52), Osasuna (53), Málaga (57) o Celta (59), pero también el Levante (58) y el Athletic (70) pese a que tienen pendiente disputar su partido de la sexta jornada, aplazado por las lluvias.

De estos 47, prácticamente un tercio (el 29%) han sido ejecutados por Aubameyang, que capitaliza el ataque del Deportivo. El gabonés ha chutado 14 veces en 6 encuentros, aunque en el duelo frente al Sevilla no solo se quedó sin marcar por primera vez este curso, sino también sin rematar.

El siguiente en la lista de rematadores es Bil Nsongo, con 6, mientras que con 5 chuts están Mario Soriano y Jonathan Asp Jensen. Quagliata y Luismi Cruz han disparado 4 veces, por las 3 de Zaka y las 2 de Giménez y Ximo Navarro. Cierran la lista, con un único remate, Bright Ede y Yeremay Hernández.

Los goles esperados del Deportivo (xG), desglosados por jugadores Driblab

Sin embargo, una cosa es el volumen total de remates y otra el peligro real. Ahí la dependencia de Auba es todavía más significativa, pues el delantero de Gabón acumula el 52,9% de los goles esperados de su equipo. Es decir, de los 4,55 xG del Deportivo —solo Málaga y Celta acumulan menos como equipo—, 2,27 corresponden a los remates en los pies de Aubameyang. Y así, con su acierto, se explica la pegada del Deportivo en este primer tramo de temporada.

Y es que los 5 goles del africano suponen más de la mitad de los tantos (9) de un equipo en el que únicamente han logrado ver puerta junto a él Luismi Cruz (1 gol) y Zakaria Eddahchouri (otro).Todo se focaliza en Aubameyang, alfa y omega de un ataque deportivista que ante el Sevilla se apagó. Deberá reactivarse de cara a este domingo para buscar más alternativas que la de darle el balón al rey de la sabana, por mucha tentación que eso suponga.