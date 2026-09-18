Josep Martínez le gana a Leo Román la plaza de Joan García en la selección española

Leo Román, con el balón en los pies, en el Villarreal-Deportivo Fernando Fernández

Leo Román no está en la primera lista de la selección española absoluta tras ganar el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá. El portero del Deportivo no se ha colado en la convocatoria construida por Luis de la Fuente para jugar cuatro partidos de la Nations League. Todo a pesar de que partía con opciones ante la lesión de Joan García, que sufrió una pequeña lesión en la rodilla en el Barcelona-Racing del pasado miércoles. Finalmente, ha sido el Josep Martínez, portero del Inter de Milan, el que se ha quedado con la plaza de tercer guardameta en esta lista en la que la selección estrenará la segunda estrella.

Después de que Joan García le ganase el puesto de tercer portero a Álex Remiro en la convocatoria para la Copa del Mundo, De la Fuente apostó por incluir al meta portero del Deportivo dentro de la lista de 'meritorios' que acudieron para ayudar a trabajar a la selección en los primeros días de la concentración previa a viajar a América. En aquel momento, el seleccionador no podía contar con todos los futbolistas citados, ya que algunos de ellos participaron en la final de la Champions y apuraban su incorporación con 'La Roja'.

Esa circunstancia la aprovechó Leo Román, que entró como 'cuarto' portero y debutó en la segunda parte del amistoso ante Irak, disputado precisamente en Riazor. Curiosamente, tan solo unas semanas más tarde, fue el Deportivo el que convenció al entonces cancerbero del Mallorca para enrolarse a sus filas tras el descenso de categoría con el equipo bermellón y el enorme interés que suscitó su figura en el mercado nacional y extranjero.

Pocas novedades

La entrada de Martínez en la portería es una de las pocas novedades de la lista de 26 jugadores en la que hay 22 campeones del mundo. Se caen de la citación Joan García, Marcos Llorente (retirado), Gavi y Borja Iglesias y entran en su lugar el portero del Inter, Dean Huijsen, Fermín López y Roberto Fernández. El delantero del Espanyol es, junto a Josep, el único posible debutante.

La lista completa la forman: Unai Simón, David Raya, Josep Martínez; Pedro Porro, Eric García, Marc Pubill, Pau Cubarsí, Dean Huijsen, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Álex Grimaldo; Rodri Hernández, Martín Zubimendi, Pedri González, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Dani Olmo, Fermín López, Álex Baena; Lamine Yamal, Yeremy Pino, Nico Williams, Víctor Muñoz, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal y Roberto Fernández.

Desde 2007

De este modo, el Deportivo continuará con su sequía de futbolistas seleccionados por el combinado nacional, que se acerca a los 20 años de ausencias. El último futbolista blanquiazul llamado por 'La Roja' fue Joan Capdevila, en junio del 2007.

Poco después, el lateral catalán cambió el Dépor por el Villarreal, club que disponía su propiedad cuando 'Capde' fue campeón de Europa con España en la Eurocopa de 2008, celebrada en Austria y Suiza.