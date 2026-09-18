El "hasta pronto" de Teun Gijselhart al Deportivo: "Quiero jugar semana tras semana"

Teun Gijselhart disputa el balón en el Deportivo-Valencia Quintana

Teun Gijselhart ya está en Emiratos Árabes para vivir su nueva aventura con Al Ain, equipo en el que ha recalado como cedido. Pero una vez se confirmó su salida del Deportivo, el centrocampista neerlandés quiso despedirse del club y su afición. Aunque recalcando que no es un adiós definitivo, sino un hasta pronto.

"Después de unas semanas muy bonitas en Deportivo, ha llegado el momento de afrontar un nuevo reto durante un año cedido. Aunque solo hayan sido unas pocas semanas, me llevo muchísimo de esta experiencia. Desde el primer día sentí que llegaba a un club enorme, pero sobre todo a una verdadera familia. La gente, mis compañeros, el cuerpo técnico, la ciudad y todo lo que rodea al club hicieron que me sintiera como en casa y disfrutara muchísimo de este tiempo", comenzó Gijselhart el texto publicado en su perfil de Instagram.

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"Estoy en una etapa de mi carrera en la que quiero jugar semana tras semana, seguir creciendo, ganar experiencia y volver más fuerte y mejor preparado. Estoy muy agradecido a todas las personas de Deportivo por cómo me han recibido y por haberme hecho sentir parte de esta familia desde el primer momento. Esto no es un adiós, sino un hasta pronto", añadió el neerlandés.