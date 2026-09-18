Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

El "hasta pronto" de Teun Gijselhart al Deportivo: "Quiero jugar semana tras semana"

El neerlandés se despidió en sus redes sociales tras confirmarse su cesión a Al Ain

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
18/09/2026 12:33
Teun Gijselhart disputa el balón en el Deportivo-Valencia
Teun Gijselhart disputa el balón en el Deportivo-Valencia
Quintana
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Teun Gijselhart ya está en Emiratos Árabes para vivir su nueva aventura con Al Ain, equipo en el que ha recalado como cedido. Pero una vez se confirmó su salida del Deportivo, el centrocampista neerlandés quiso despedirse del club y su afición. Aunque recalcando que no es un adiós definitivo, sino un hasta pronto. 

"Después de unas semanas muy bonitas en Deportivo, ha llegado el momento de afrontar un nuevo reto durante un año cedido. Aunque solo hayan sido unas pocas semanas, me llevo muchísimo de esta experiencia. Desde el primer día sentí que llegaba a un club enorme, pero sobre todo a una verdadera familia. La gente, mis compañeros, el cuerpo técnico, la ciudad y todo lo que rodea al club hicieron que me sintiera como en casa y disfrutara muchísimo de este tiempo", comenzó Gijselhart el texto publicado en su perfil de Instagram.

Los jugadores del Al Ain celebran un tanto ante el Al Nassr de Cristiano

El único campeón emiratí de la Champions y que viene de golear a Cristiano Ronaldo: así es el Al Ain que acoge a Teun Gijselhart

Más información

"Estoy en una etapa de mi carrera en la que quiero jugar semana tras semana, seguir creciendo, ganar experiencia y volver más fuerte y mejor preparado. Estoy muy agradecido a todas las personas de Deportivo por cómo me han recibido y por haberme hecho sentir parte de esta familia desde el primer momento. Esto no es un adiós, sino un hasta pronto", añadió el neerlandés.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Teun Gijselhart disputa el balón en el Deportivo-Valencia

El "hasta pronto" de Teun Gijselhart al Deportivo: "Quiero jugar semana tras semana"
Xurxo Gómez
Leo Román, con el balón en los pies, en el Villarreal-Deportivo

Josep Martínez le gana a Leo Román la plaza de Joan García en la selección española
Xurxo Gómez
Mario Soriano, centrocampista del Dépor, sentado en el banquillo de Riazor con Diego Villares en primer plano

Mario Soriano pierde la condición de eterno titular, pero aumenta su récord de participación constante
Eder Pereira
Amatucci trata de zafarse de la presión de Guridi durante el Dépor-Sevill

Amatucci, el motor incansable del Deportivo
Eder Pereira