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Dépor

El Dépor entrega abonos a 205 niños de las escuelas municipales de fútbol de Abegondo

Dani Barcia, central del primer equipo, estuvo presente en el acto al que también asistió el alcalde del municipio

Eder Pereira
Eder Pereira
18/09/2026 17:17
Dani Barcia estuvo presente en el acto de entrega de 205 abonos a niños de las escuelas municipales de fútbol del Concello de Abegono
Dani Barcia estuvo presente en el acto de entrega de 205 abonos a niños de las escuelas municipales de fútbol del Concello de Abegono
Concello de Abegondo
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Los 205 jugadores de las escuelas municipales de fútbol de Abegondo recibieron sus carnés de socio del Dépor para la temporada 2026-27. La iniciativa forma parte del convenio de colaboración que mantienen desde 2022 el Concello de Abegondo y el club blanquiazul para promover la práctica del fútbol en el municipio y se desarrolla a través del San Tirso.

El acto tuvo lugar en el centro cultural O Salón y contó con la presencia del alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, el jugador del primer equipo Dani Barcia, el teniente de alcalde, Alberto Seoane, y representantes del San Tirso.

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En total, los abonos corresponden a 52 jugadores de categoría cadete, 49 infantiles, 30 alevines, 42 benjamines, 17 prebenjamines y 15 de categoría biberón. Las escuelas municipales están formadas esta temporada por ocho equipos de fútbol 11 y siete de fútbol 8.

El acuerdo entre el Concello y el Dépor contempla esta entrega de carnés como parte de la colaboración entre ambas entidades. Durante el acto, Santiso destacó el papel del fútbol base y señaló que la relación entre Abegondo y el club se remonta a hace más de dos décadas.

Los jóvenes jugadores recibieron así su abono nominativo para la presente temporada, en la que el Dépor vuelve a competir en Primera División.

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