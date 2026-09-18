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Dépor

El Dépor-Betis tendrá un dispositivo especial de seguridad

La Subdelegación del Gobierno apeló a la responsabilidad de las dos aficiones

Eder Pereira
Eder Pereira
18/09/2026 17:56
Aficionados del Sevilla antes del reciente partido entre Dépor y Sevilla en Riazor
Aficionados del Sevilla antes del reciente partido entre Dépor y Sevilla en Riazor
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El partido entre el Dépor y el Betis, previsto para este domingo a las 18.30 horas en Riazor, contará con un dispositivo especial de seguridad después de que la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte lo declarase de alto riesgo.

La organización del operativo fue abordada este viernes en una reunión celebrada en la Subdelegación del Gobierno en A Coruña y presidida por la subdelegada, Obdulia Taboadela. En el encuentro participaron representantes de la Policía Nacional y la Policía Local, además de responsables de seguridad del Concello da Coruña y del Dépor.

El dispositivo comenzará este sábado por la tarde y se prolongará durante toda la jornada del domingo, hasta la salida de la expedición del Betis de A Coruña. La Policía Nacional desplegará el operativo principal, coordinado con la Policía Local y los responsables de seguridad de las instituciones y del club.

Más de 28.000 personas se dieron cita para el Dépor-Sevilla

Galería | El gran ambiente del Dépor-Sevilla de Riazor, en imágenes

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El dispositivo prestará especial atención a los desplazamientos de las aficiones, los alrededores de Riazor y los puntos de concentración de seguidores. La Subdelegación del Gobierno señaló que la reunión permitió concretar las medidas previstas por los distintos servicios implicados.

Taboadela apeló a la responsabilidad de las dos aficiones y recordó que "deporte y violencia son incompatibles". El objetivo es que el encuentro transcurra con normalidad y que el fútbol sea el protagonista de una jornada en la que se espera una importante presencia de aficionados.

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