El campo de Arguineguín donde el Dépor femenino ascendió a Primera en 2019 llevará el nombre de Juan Carlos Valerón

El Deportivo femenino logró su primer ascenso a Primera División en 2019 en el Municipal de Arguineguín, que pasará a llamarse Estadio Juan Carlos Valerón Archivo DXT

El estadio de Arguineguín, hasta ahora llamado simplemente Municipal, pasará a llevar el nombre de Juan Carlos Valerón. La presentación e inauguración oficial del Estadio Municipal Juan Carlos Valerón tendrá lugar el sábado 17 de octubre, a partir de las 17.00 horas, en la localidad natal del exfutbolista del Dépor. El cambio de denominación fue aprobado por unanimidad por el pleno del Ayuntamiento de Mogán en febrero, después del acuerdo adoptado también por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, al encontrarse la instalación en terrenos de este último municipio, aunque su gestión corresponda a Mogán.

La elección de Valerón tiene además una curiosa conexión con el Deportivo. El campo que llevará su nombre es el escenario en el que el Dépor femenino consiguió su primer ascenso a la máxima categoría, el 19 de mayo de 2019. El conjunto dirigido por Manu Sánchez derrotó al Femarguín por 1-4 en el partido de vuelta de la eliminatoria definitiva, después del 2-0 de la ida en Abegondo, y selló así su llegada a la entonces Liga Iberdrola. Gaby marcó dos goles, Peke hizo otro y el segundo tanto deportivista llegó en propia puerta.

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En aquel equipo destacaba una joven Teresa Abelleira, titular en el centro del campo, mientras que Gaby y Peke fueron las protagonistas ofensivas de aquella tarde. El triunfo en Arguineguín puso el broche a una temporada extraordinaria del Dépor, que terminó el campeonato con 29 victorias y un empate en sus 30 partidos y completó así el primer ascenso de su historia a la élite.

Por delante de Silva

El homenaje a Valerón tiene otra particularidad. Arguineguín también es la localidad natal de David Silva, campeón del mundo en 2010 y doble campeón de Europa con la selección española en 2008 y 2012. El nombre del exdeportivista se impuso para bautizar la principal instalación futbolística del municipio pese a compartir cuna con otro de los grandes futbolistas españoles de las últimas décadas.

Valerón, nacido en Arguineguín en 1975, llegó al Deportivo en el verano de 2000 después de pasar por Las Palmas, Mallorca y Atlético de Madrid. Permaneció trece temporadas en A Coruña, en las que se convirtió en una de las grandes figuras de la historia reciente del club. Con el Dépor conquistó una Copa del Rey y dos Supercopas de España y vivió tanto los años de la Champions League como el descenso y posterior regreso a Primera.

El canario mantiene además un vínculo directo con el campo que ahora llevará su nombre. En la actualidad dirige al primer equipo del CD Arguineguín, que compite en el grupo 2 de la Primera Regional grancanaria.