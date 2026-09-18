Bright Ede da un paso más: convocado con Polonia sub-21

Bright Ede conduce el balón en el Deportivo-Valencia Quintana

Bright Ede es el tercer futbolista del Deportivo que estará con su selección en esta ventana de fechas FIFA. Tras las citaciones de Bil Nsongo con Camerún y Josema Giménez con Uruguay, ha sido la federación polaca la que ha confirmado la llamada al defensa nacido en Varsovia.

Así, el central polaco de 19 años da un paso más en las categorías inferiores de la federación de su país, que lo ha convocado con la selección sub-21. Hasta la fecha, Ede únicamente había recibido llamadas de la sub-18 y la sub-19, selección con la que disputó su último partido internacional, el 31 de marzo.

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De esta manera, Ede debutará en el combinado que es escalón previo al equipo absoluto. Lo hará dentro de una citación de 25 futbolistas que afrontan los partidos de clasificación para la Eurocopa sub-21 ante Suecia (30 de septiembre) e Italia (5 de octubre).

Precisamente en ese último duelo ante el combinado transalpino, Bright podría medirse a un compañero actual en el Deportivo: Lorenzo Amatucci. El centrocampista tiene muchas opciones de formar parte del equipo sub-21 de los Azzurri, que todavía no ha hecho públicas sus listas.