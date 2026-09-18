Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Bright Ede da un paso más: convocado con Polonia sub-21

El central de 19 años entra por primera vez en la lista

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
18/09/2026 12:57
Bright Ede conduce el balón en el Deportivo-Valencia
Bright Ede conduce el balón en el Deportivo-Valencia
Quintana
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Bright Ede es el tercer futbolista del Deportivo que estará con su selección en esta ventana de fechas FIFA. Tras las citaciones de Bil Nsongo con Camerún y Josema Giménez con Uruguay, ha sido la federación polaca la que ha confirmado la llamada al defensa nacido en Varsovia.

Así, el central polaco de 19 años da un paso más en las categorías inferiores de la federación de su país, que lo ha convocado con la selección sub-21. Hasta la fecha, Ede únicamente había recibido llamadas de la sub-18 y la sub-19, selección con la que disputó su último partido internacional, el 31 de marzo.

Leo Román, con el balón en los pies, en el Villarreal-Deportivo

Josep Martínez le gana a Leo Román la plaza de Joan García en la selección española

Más información

De esta manera, Ede debutará en el combinado que es escalón previo al equipo absoluto. Lo hará dentro de una citación de 25 futbolistas que afrontan los partidos de clasificación para la Eurocopa sub-21 ante Suecia (30 de septiembre) e Italia (5 de octubre).

Precisamente en ese último duelo ante el combinado transalpino, Bright podría medirse a un compañero actual en el Deportivo: Lorenzo Amatucci. El centrocampista tiene muchas opciones de formar parte del equipo sub-21 de los Azzurri, que todavía no ha hecho públicas sus listas. 

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Lucas Noubi, con el balón en el Villarreal-Deportivo

Lucas Noubi no entra en la absoluta de Bélgica, pero se consolida en la sub-21
Xurxo Gómez
Bright Ede conduce el balón en el Deportivo-Valencia

Bright Ede da un paso más: convocado con Polonia sub-21
Xurxo Gómez
Teun Gijselhart disputa el balón en el Deportivo-Valencia

El "hasta pronto" de Teun Gijselhart al Deportivo: "Quiero jugar semana tras semana"
Xurxo Gómez
Leo Román, con el balón en los pies, en el Villarreal-Deportivo

Josep Martínez le gana a Leo Román la plaza de Joan García en la selección española
Xurxo Gómez