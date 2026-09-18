Aubameyang y Amatucci entrenan al margen a dos días de recibir al Betis

Aubameyang celebra con Quagliata su gol al Valencia QUINTANA

El Deportivo afronta su último compromiso de una de las semanas más exigentes del calendario con el desgaste físico y el cansancio dejando huella un día más. Tras quedarse sin el invicto con la primera derrota del curso ante el Sevilla, en un partido en el que Antonio Hidalgo se vio obligado a introducir una revolución en el once inicial por la acumulación de esfuerzos, ahora, apenas 48 horas después, los dos jugadores de campo con más minutos de la plantilla han trabajado al margen del grupo. Pierre-Emerick Aubameyang y Lorenzo Amatucci realizaron este viernes trabajo personalizado a tan solo dos días de recibir al Betis en Riazor.

Una noticia relevante por quiénes son los protagonistas, dos de los principales causantes del buen inicio liguero del Deportivo, cada uno desde su parcela. El italiano se ha convertido en el motor del centro del campo y es el único jugador de campo que lo ha disputado absolutamente todo, mientras que el gabonés ha asumido toda la responsabilidad ofensiva, participando en todos los tantos y habiendo marcado en todas las jornadas antes de quedarse a cero contra el Sevilla.

Amatucci llega especialmente cargado a la recta final de la semana. El centrocampista, que no deja de ser un debutante en la categoría, tuvo que multiplicarse ante el conjunto hispalense después de la expulsión de Angeliño y terminó el encuentro exhausto.

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Aubameyang tampoco ha tenido prácticamente respiro. El delantero ha participado en los seis encuentros del campeonato celebrados hasta la fecha y suma 535 minutos, después de disputar todos los minutos salvo los cinco finales del estreno ante el Elche. Su racha de cinco jornadas consecutivas marcando llegó a su fin el miércoles contra el Sevilla, en un encuentro en el que acusó el cansancio y falta de compañeros alrededor, sobre todo cuando los locales ya estaban con un jugador menos.

El contexto es el que ha llevado al Deportivo a gestionar las cargas de ambos. El conjunto blanquiazul disputó el pasado domingo el encuentro ante el Getafe en el Coliseum y 72 horas después recibió a los de Luis García Plaza, antes de afrontar este domingo un nuevo compromiso frente a todo un Betis de Champions League.

Hidalgo ya había advertido de la dificultad de recuperar a los futbolistas en plazos tan cortos y optó por introducir cinco cambios en el once ante el conjunto hispalense. De hecho, al finalizar el partido, reconoció que "en otras circunstancias, Aubameyang y Amatucci hubiesen sido cambiados". La sesión de este sábado será importante para conocer si ambos regresan al trabajo colectivo antes del duelo frente a los béticos y pueden estar disponibles antes de despedir LaLiga por tres semanas.