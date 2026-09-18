Amatucci y Leo Román se quedan en A Coruña en la primera fecha FIFA con cuatro internacionales deportivistas

Lorenzo Amatucci protege el balón ante Sadiq Quintana

Antonio Hidalgo no podrá contar, a partir del próximo lunes, con cuatro jugadores de los 26 de los que dispone en el día a día. La primera de las ‘ventanas FIFA’ de la temporada 2026-27 deja un balance de un póquer llamadas por parte de las selecciones nacionales a futbolistas del Deportivo. En la lista de internacionales no están ni Lorenzo Amatucci, ni Leo Román, que contaban con opciones de ser citados por su país.

Bil Nsongo, Josema Giménez, Bright Ede y Lucas Noubi han sido los futbolistas reclutados por las respectivas federaciones de sus países para acudir con sus selecciones nacionales. Aunque únicamente los dos primeros de esta lista lo harán formando parte del combinado absoluto de su nación.

De este modo, este primer parón —más largo del habitual, al unificar las habituales ventanas de septiembre y octubre en una sola— podría dejar el debut de Nsongo con Camerún. El futbolista de Yaundé no ha jugado con ningún combinado camerunés en categorías inferiores, pero su buen rendimiento con el Deportivo ha llamado la atención del seleccionador, David Pagou, que ha decidido darle la oportunidad de estrenarse en una agenda en la que están previstos tres partidos, dos de ellos valederos para la clasificarse a la Copa de África que se disputa el próximo verano.

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También podría ser un parón especial para Giménez. El central uruguayo está a tan solo un partido de alcanzar el centenar con Uruguay. Parecía que iba a hacerlo en el pasado Mundial, pero Marcelo Bielsa no contó ni un minuto con el central del Atlético, ahora a préstamo en el Dépor. Con tres amistosos por delante, es más que probable que ‘el Pela’ alcance la cifra mágica de la mano de Diego Forlán, seleccionador interino.

La lista de internacionales absolutos pudo ser más amplia, pero Luis de la Fuente decidió no contar con Leo Román. El portero del Deportivo no se coló en la convocatoria para jugar cuatro partidos de la Nations League. Todo a pesar de que partía con opciones ante la lesión de Joan García, que sufrió una pequeña lesión en la rodilla en el Barcelona-Racing del pasado miércoles. Finalmente, fue Josep Martínez, portero del Inter de Milan, el que se quedó con la plaza de tercer guardameta en esta lista.

En inferiores

No entró Román pese a su debut previo al Mundial como ‘cuarto’ portero ni tampoco otros deportivistas llamaron la atención de sus selecciones absolutas, pero sí de las sub-21. Fue el caso de Lucas Noubi y de Bright Ede, que jugarán partidos clasificatorios para la Eurocopa de la categoría que Serbia y Albania acogen dentro de nueve meses.

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Por un lado, el defensor nacido en Mouscron pero de ascendencia camerunesa se afianza en la selección sub-21 de Bélgica, con la que ha jugado ya cuatro partidos. Por el otro, el polaco podría debutar con la selección que supone el último paso en inferiores.

Quien no entró en la sub-21 ni en la absoluta de Italia es el citado Lorenzo Amatucci, que todavía puede acudir con las inferiores a pesar de tener 22 años, pues el ciclo arrancó el pasado mes de septiembre. Tampoco ha sido citado con Dinamarca sub-21 Jonathan Asp Jensen.