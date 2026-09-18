Altas, bajas y posible once del Dépor ante el Betis: renovación en la medular 

Mario Soriano, durante el Dépor-Sevilla Patricia G. Fraga

El Deportivo recibe este domingo al Real Betis en Riazor (18.30 horas) en un partido marcado por la incertidumbre en el once. El conjunto blanquiazul llega después de una semana con tres encuentros y de un duelo ante el Sevilla en el que Hidalgo introdujo varias novedades, por lo que el técnico deberá medir el esfuerzo acumulado antes de decidir los once jugadores que se enfrentarán a un Betis de Pellegrini que ha comenzado la Liga como un tiro.

El Dépor sigue sin tener lesionados en la primera plantilla. La única baja por problemas físicos es la del canterano Noé Carrillo, que continúa recuperándose del esguince de tobillo sufrido durante el Teresa Herrera. A esta ausencia se suma la de Angeliño, que tendrá que cumplir un partido de sanción después de ser expulsado con roja directa ante el Sevilla por una entrada sobre Miguel Sierra.

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La carga acumulada puede provocar cambios en el equipo titular. Amatucci es el principal candidato al descanso después de haber disputado todos los minutos del campeonato hasta ahora y terminar exigido físicamente ante el Sevilla. El centrocampista italiano es, de hecho, el único jugador de campo que lo ha jugado todo. También podría tener un respiro Giménez, que encadenó tres titularidades desde su llegada al Dépor.

En el otro sentido, Mario Soriano y Marc Casadó aparecen como dos de las principales alternativas para entrar en el once. El primero fue suplente ante el Sevilla, mientras que Casadó no llegó a disputar ningún minuto. También tienen opciones de recuperar la titularidad Ximo Navarro, Lucas Noubi y Quagliata, que rotaron en el último encuentro. El abanico de posibilidades es amplio y hace que el once presente más incógnitas de lo habitual.