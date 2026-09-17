La lesión de Joan García abre la puerta de la selección a Leo Román en un momento de dudas

Leo Román, portero del Dépor, durante el reciente partido ante el Sevilla en Riazor Patricia G. Fraga

Leo Román aparece entre los candidatos de Luis de la Fuente para la lista del parón de la Nations League. El motivo es la posible baja de Joan García, portero del Barcelona, que sufrió una lesión de rodilla ante el Racing de Santander.

El seleccionador no parte de cero con el meta del Dépor. Leo Román debutó con la selección absoluta el pasado 4 de junio, en el amistoso ante Irak disputado en Riazor, cuando aún no era jugador blanquiazul. Entró en los minutos finales y se convirtió en el primer futbolista nacido en Ibiza en vestir la camiseta de España.

Aquel amistoso formaba parte de la preparación para el Mundial 2026. Román estuvo también en la prelista y en los entrenamientos previos al torneo, dentro del grupo de apoyo al que De la Fuente podía recurrir ante una lesión de última hora. Esa cercanía con el seleccionador es ahora su principal aval.

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Joan García, portero del Barcelona, se resintió de la rodilla durante el partido ante el Racing, en una acción con el balón ya fuera del campo. Lo que en un principio parecía una molestia menor derivó en pruebas médicas, un paso que en la selección interpretan como indicio de que no estará disponible para la convocatoria.

Joan García era hasta ahora una de las piezas fijas de De la Fuente en el nuevo ciclo abierto tras la conquista del Mundial. Su ausencia dejaría una plaza libre junto a Unai Simón y David Raya.

Leo Román y otros candidatos

La temporada del meta ibicenco no está siendo la esperada. El Dépor pagó su cláusula de rescisión al Mallorca en verano, pero Román todavía no ha logrado mantener la portería a cero en las seis primeras jornadas de Liga. En el último partido, ante el Sevilla (0-1), no estuvo acertado en el despeje que acabó en el gol del triunfo local. Aunque el balance no es solo de sombras. Se ha mostrado valiente en el juego de pies y ha firmado intervenciones de mérito por reflejos y potencia.

Leo no es la única opción para sustituir a Joan García. Álvaro Valles, portero del Betis, está siendo determinante en el equipo de Pellegrini y es uno de los guardametas españoles más destacados de este arranque de curso. Hasta los amistosos de marzo, el tercer portero de De la Fuente era Remiro, cuya opción de volver a la lista parece cada vez más lejana, como antes ocurrió con Robert Sánchez o Kepa.

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La convocatoria, la primera tras la conquista del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, se conocerá este viernes en torno a las 11.30 horas. España, subcampeona de la Nations League tras caer en penaltis ante Portugal en la final de 2025, debutará el sábado 26 de septiembre ante Inglaterra en Wembley. Después recibirá a Croacia el 29 en el Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla y a la República Checa el 3 de octubre en el Carlos Tartiere de Oviedo. La selección dirigida cerrará esta primera ventana internacional el 6 de octubre con la visita a Croacia en Split.