Hidalgo mantiene en la nevera a Bright Ede y Diego Villares

Bright Ede, central del Dépor, durante un entrenamiento en Abegondo Javier Alborés

La amplia plantilla que Soriano puso a su disposición le da a Antonio Hidalgo muchas alternativas para afrontar la temporada, pero al mismo tiempo pone al técnico ante el reto de gestionar un grupo amplio y medir bien cada decisión que toma. En este inicio de temporada, el preparador blanquiazul parece haber optado por la mano dura y por corregir desde la nevera, dando ejemplo con las situaciones de Diego Villares y Bright Ede, que han desaparecido por completo de la rotación.

Frente al Sevilla, en un partido en el que hubo importantes rotaciones para paliar el cansancio de una semana de tres partidos, el capitán y el centro polaco sumaron su quinto y cuarto partidos sin minutos, respectivamente. Ambos permanecen en frío, curiosamente, desde un error muy similar cometido frente al Málaga y al Valencia. Marcó el camino el centrocampista de Vilalba, que cometió la temeridad de querer cruzar un balón por el espacio aéreo de La Rosaleda mientras Chupe estaba al acecho. El balón terminó en el larguero y no en el fondo de la red, pero el daño ya estaba hecho. Riki ha sido el elegido desde entonces para completar el reparto de minutos en una medular a la que también se ha unido Casadó, lo que dificulta seriamente las opciones de llevarse un trozo del pastel.

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Tuvo todavía menos suerte Ede. El joven dobló la apuesta de Villares con un balón todavía más comprometido frente al Valencia que Sadiq se encargó de castigar. El defensor había tenido un inicio prometedor, jugando en las tres primeras jornadas, dos de ellas como titular, pero desde entonces también se ha visto relegado al fondo de la rotación en el eje de la zaga, con Miguel Loureiro como respuesta cuando toca apuntar la línea de cobertura, aunque para ello tenga que jugar, como sucedió la temporada pasada, en el perfil izquierdo, donde sigue siendo una garantía.

Va camino de un mes que ninguno de los dos entra en los planes del técnico y habrá que ver si este tiempo en el rincón de pensar se termina el domingo o se prolonga hasta después del parón.

Y aunque no ha cometido un error de bulto, el tercero en este grupo de futbolistas que ha dejado de aparecer en los planes de Hidalgo es David Mella. El extremo regresó incluso antes de lo previsto de su operación de rodilla y dejó buenas sensaciones en pretemporada, pero después de participar en las primeras jornadas, dejó de ser una opción para el técnico. En su caso, el jugador que le ha quitado los minutos es Adama Traoré, en el que el preparador deportivista sigue invirtiendo para acercarlo a su mejor versión. Cinco encuentros lleva en blanco el extremo de Teo, que jugó por última vez junto a Villares en la visita del conjunto blanquiazul a Málaga el 24 de agosto.