Giménez, convocado con Uruguay, a un paso del centenario tras un Mundial en blanco

Giménez, central del Deportivo, conduce el balón durante el reciente partido ante el Sevilla en Riazor Patricia G. Fraga

José María Giménez afronta el parón internacional de septiembre con una cifra a tiro. El central del Deportivo suma 99 partidos con la selección uruguaya y, tras ser convocado de nuevo, solo necesita disputar uno de los tres amistosos que la 'celeste' jugará en Asia para convertirse en centenario.

Al central blanquiazul le llega la oportunidad después de un Mundial para olvidar. Giménez no jugó ni un minuto en la fase de grupos que Uruguay disputó ante Arabia Saudí, Cabo Verde y España, y quedó eliminada tras caer en el último choque contra la selección española. Un cuadro febril y una lesión de tobillo llevaron a Marcelo Bielsa a prescindir de él en la zaga, un cierre amargo para un futbolista que llegaba a la cita con 31 años.

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El central es el noveno jugador con más partidos en la historia de la selección charrúa y fue uno de los más jóvenes en debutar con la absoluta, meses antes de cumplir 19 años.

En el Dépor, sin embargo, la historia es diferente. Giménez llegó cedido por el Atlético de Madrid el último día de mercado, con el club colchonero asumiendo la mayor parte de su salario, y en apenas tres partidos se ha convertido en el líder de la defensa. Fue titular en la victoria ante el Villarreal (2-1), duelo en el que firmó un pase entre líneas a Aubameyang que finalizó en el gol de Luismi Cruz, y también jugó el choque completo en el empate frente al Getafe (1-1). Ante el Sevilla, en la derrota por 0-1 en Riazor, apareció en la jugada del gol visitante tras ser superado por Stassin cerca del centro del campo.

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Ese rendimiento le ha valido la confianza de Antonio Hidalgo, que lo incluyó entre los capitanes del equipo junto a Villares, Ximo Navarro, Yeremay, Germán y Aubameyang.

Ahora llega la llamada de su selección. Diego Forlán se estrena en el banquillo de Uruguay con una gira que recorrerá tres países en menos de dos semanas. El primer examen será ante Japón, el 24 de septiembre, en el Miyagi Stadium de Rifu. Cuatro días después, el equipo viajará a Corea del Sur para medirse a la selección anfitriona. La gira se cerrará en Calcuta, donde Uruguay jugará el 6 de octubre ante India.