El museo del Dépor refuerza la oferta turística de A Coruña

Una imagen de parte de la muestra temporal sobre la historia del Teresa Herrera en el museo blanquiazul RC DEPORTIVO

El Deportivo estará presente esta semana en la Seatrade Cruise Med 2026, principal encuentro profesional de la industria de cruceros en Europa, que se celebra en Las Palmas de Gran Canaria, con el objetivo de contribuir a la promoción de A Coruña como destino turístico y poner en valor el Dépor Museo & Tour como una de las experiencias vinculadas a la identidad de la ciudad.

El Deportivo forma parte de la delegación coruñesa que participa en esta 30.ª edición de la feria de la mano de la Autoridad Portuaria de A Coruña, el Consorcio de Turismo, Corunna Cruise Terminal y MEGA, el museo de Estrella Galicia. La presencia conjunta permite presentar ante las principales compañías navieras y agentes especializados una oferta turística que combina patrimonio, cultura, gastronomía, ocio y experiencias estrechamente vinculadas con A Coruña.

En este contexto, el Dépor Museo & Tour, inaugurado en febrero de este año, constituye una nueva propuesta para los visitantes que llegan a la ciudad. La experiencia permite descubrir los más de 120 años de historia del Deportivo y, al mismo tiempo, conocer desde dentro uno de sus grandes símbolos: el estadio de Riazor.

La participación del Deportivo en la Seatrade Cruise Med se enmarca en la voluntad del club de reforzar su vinculación con la ciudad y contribuir a proyectar A Coruña a nivel nacional e internacional, aprovechando la dimensión y el reconocimiento del Dépor como uno de los grandes referentes de la ciudad.

Galería Galería | Las primeras imágenes del museo del Deportivo Ver más imágenes

El club comparte con el resto de integrantes de la delegación coruñesa el objetivo de ofrecer al visitante una experiencia que vaya más allá de los principales recursos turísticos tradicionales y que permita descubrir elementos representativos de la identidad local.

La Seatrade Cruise Med 2026 reúne durante los días 16 y 17 de septiembre en Las Palmas de Gran Canaria a los principales operadores, navieras y agentes especializados de la industria europea de cruceros. La delegación de A Coruña está manteniendo encuentros profesionales para presentar las posibilidades que ofrece la ciudad y avanzar en la programación de futuras temporadas.

La participación coruñesa llega en un momento especialmente positivo para el tráfico de cruceros de A Coruña, que encadena cuatro años consecutivos de récords en la llegada de pasajeros y se ha consolidado como uno de los principales destinos de la cornisa cantábrica y atlántica.

La presencia del Dépor Museo & Tour en esta cita internacional refuerza así el papel del RC Deportivo como embajador de A Coruña, contribuyendo a proyectar la ciudad y su identidad a través de la historia y el patrimonio de uno de sus grandes símbolos.