El audio del VAR para la expulsión de Angeliño: "El impacto es claramente alto, voy con roja"

Angeliño se retira del campo tras ver la roja ante el Sevilla JAVIER ALBORÉS

Es muy probable que el colegiado Alejandro Hernández no se creyera haber tenido que apoyarse en el VAR para ver con claridad que la entrada de Angeliño en el Dépor-Sevilla era roja. Al menos esa es la conclusión que puede sacarse de las pocas dudas que el canario tuvo nada más ponerse delante de la televisión cuando Guillermo Cuadra lo llamó después de que sancionara únicamente con amarilla el lance en el que el futbolista de Coristanco le clavó los tacos a Miguel Sierra. Así fue la conversación que terminó con la expulsión del lateral del Deportivo.

"Álex, te recomiendo un on-field review (revisión a pie de campo) para que valores un potencial juego brusco grave". La forma en la que se inició la conversación no hacía presagiar nada bueno. Menos todavía una vez visto el punto de partida en el que le mostraron la jugada al colegiado principal. "Ahí vas a observar el contacto del defensor con el jugador de rojo", terminaron de apuntarle desde la sala de videoarbitraje.

Así fue la actuación del VAR en el #DéporSevilla. pic.twitter.com/et2Vi7jFe2 — LALIGA (@LaLiga) September 16, 2026

En apenas unos segundos, Hernández Hernández se dio cuenta de su error y apenas necesitó un par de repeticiones. "Vale, sí. El impacto es claramente alto. Por debajo del gemelo y por encima del tobillo. Voy con roja al número 17".

Un partido de sanción

El cambio de la amarilla por la roja fue inmediato en una acción que no admite discusión. Angeliño espera ahora su castigo después de ver la roja, aunque todo hace indicar que no será más de un partido. El futbolista blanquiazul no podrá jugar frente al Betis este domingo, pero la redacción del acta no da lugar a que el castigo vaya a ser de más de una jornada. El árbitro señaló que la roja había sido por "hacer una entrada a un adversario con uso de fuerza excesiva en la disputa del balón". Este último punto es clave para que la sanción no sea más grave.