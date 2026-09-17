Cinco apuntes del Dépor-Sevilla: Primera castiga los días libres

Altimira salta por encima de un rival en el Dépor-Sevilla JAVIER ALBORÉS

Seguramente sean los primeros en saberlo, pero hay veces que no está de más que la competición te ponga en tu sitio. Que te agarre de los pies para devolverte al suelo cuando tu cabeza comienza a mirar a las nubes. Por si al Dépor se le empezaba a olvidar, el encuentro con el Sevilla le recordó que la Primera División no permite tomarse días libres. Da igual quién sea el rival. Da igual la inercia o el momento. Solo hay un par de equipos que pueden permitirse jugar a medio gas y no pagar las consecuencias. Y por muy buen proyecto y notable inicio que estuviese firmando, el Deportivo no es uno de ellos.

La receta del choque del pasado miércoles lo tenía todo para terminar en fiasco. Dos salidas exigentes resueltas con nota, oídos regalados desde todas las esquinas del fútbol español y menos tiempo de descanso para enfrentarse a un rival cuyo nombre brilla más recientemente que su desempeño en el verde. Pero el conjunto hispalense demostró en Riazor precisamente lo que nunca debería faltarle al equipo blanquiazul en este regreso a la máxima categoría: hambre. Y sin necesidad de completar una actuación sobresaliente, se llevó tres puntos para enseñarle al equipo coruñés que todavía existe una línea que separa a los recién llegados de los que ya tenían sitio en la máxima élite.

La primera derrota iba a llegar tarde o temprano. Nadie esperaba que el invicto fuese a prolongarse hasta el infinito. Pero bien haría el conjunto herculino en aprender una valiosa lección que puede ahorrarle disgustos de cara al futuro. Y, desde luego, tiene que levantarse cuanto antes porque la Liga no permite respiro y el Betis aguarda a la vuelta de la esquina. Estos son los cinco apuntes del Dépor-Sevilla:

1-Armario sin profundidad

Mucho se ha hablado de lo larga que es la plantilla del Deportivo y lo profundo que es el fondo de armario del que dispone Antonio Hidalgo. La primera prueba ha dejado claro que quizá sea así en términos cuantitativos —el técnico tiene a 26 futbolistas a disposición tras la salida de Teun Gijselhart—, pero que de momento habrá que esperar para ver si a nivel cualitativo puede hacerse esa misma afirmación.

El preparador deportivista tiró de rotaciones más por obligación que por convicción después de que la batalla en Getafe dejase huella en varios de los protagonistas que apenas pudieron trabajar sobre el césped lunes y martes. Cinco cambios. Medio equipo en lo que a jugadores de campo se refiere. Demasiado agitar el árbol para un proyecto que todavía está dando sus primeros pasos y que se sostiene en varias certezas de las que no puede prescindir. “Aubameyang y Amatucci en otras circunstancias no habrían terminado el partido”, apuntaba Hidalgo al final del encuentro. No está el Dépor como para afrontar grandes retos sin estos dos futbolistas, tampoco sin Mario Soriano ni Bil Nsongo, que solo pudieron estar a medias.

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Y lo más preocupante es que los futbolistas que salieron no son los que están llamados a llenar el fondo de la rotación. Algunos como Yeremay y Angeliño parten con la vitola de futbolistas diferenciales y están todavía muy lejos de ofrecer siquiera una alternativa fiable. Sigue también la inversión en Adama Traoré para ponerlo a tono. Pero la primera impresión es que la diferencia entre titulares y suplentes es considerable.

2-Sin energía en los pies ni en la cabeza

Estuvo el Sevilla lejos de ser un equipo agresivo y agobiante en la presión como lo venía siendo. De esos rivales que pueden incomodarte en un día en el que todo cuesta un poco más. Pero al Deportivo le costó igualmente. El conjunto blanquiazul evidenció una clara falta de energía a todos los niveles. En las piernas, para cubrir terreno y ganar duelos ante la decisión hispalense, pero también en la cabeza.

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Los jugadores del Dépor ocupaban su espacio y apenas había movimiento sin balón para tratar de inquietar a un rival que nunca tuvo que girarse para proteger la portería de Odysseas. Defender mirando al frente facilita la tarea y simplemente con la buena colocación, el Sevilla lograba que la circulación de la pelota blanquiazul tuviera que dar un rodeo para ir de banda a banda, sin que nadie encendiera la luz entre líneas. Esto, unido a la falta de desborde individual en el exterior, dejó una versión demasiado plana del equipo coruñés.

3-Escasa amenaza

Esos problemas para mover con facilidad la pelota se tradujeron en una amenaza demasiado pobre para la defensa del Sevilla. El Deportivo terminó el encuentro con un insuficiente balance de cuatro remates, solo tres de ellos a portería. Y ni siquiera se le puede echar la culpa a la expulsión. En la primera parte solo hubo un disparo, el de Bil Nsongo, que probó suerte desde la frontal en una acción complicada y bien defendida.

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El buen trabajo del camerunés y el acierto de Aubameyang están compensando la falta de un paso adelante por parte de otras piezas ofensivas que no están teniendo facilidad para encontrar el camino a la portería contraria. Asp Jensen fue el único que probó suerte en el segundo tiempo, pero con disparos tímidos que no supusieron un problema para el meta rival. El resultado fue que el Deportivo se quedó a cero por primera vez esta temporada, curiosamente justo cuando el gabonés rompió su gran racha goleadora.

4-De quien menos te lo esperas

A falta de inspiración arriba, lo que queda es agarrarse a ser sólidos a nivel defensivo y no cometer los errores que el Sevilla estaba esperando que cometieras. Está el Dépor pecando de pegarse tiros en el pie en este inicio de curso, pero hasta ahora los que habían apretado el gatillo podían excusarse en peajes de juventud, como fueron los de Noubi o Ede.

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No fue el caso en esta primera derrota, donde los fallos llegaron de dos futbolistas que no deberían cometerlos. El tanto hispalense llegó después de una combinación de malas decisiones y peores ejecuciones de Giménez y Leo Román, con experiencia en Primera y ambos con pedigrí internacional, que no supieron resolver dos preguntas de Stassin cuyas respuestas no eran las más complicadas. La cuesta se empina en exceso cuando son tus futbolistas más fiables los que ponen los palos en las ruedas, como fue la guinda de la incomprensible acción de Angeliño para su roja.

5-Ansiedad

Quizá fue el cansancio. Quizá fue el shock y la impotencia de recibir dos sopapos en apenas unos minutos con el gol y la expulsión del lateral de Coristanco, pero lo cierto es que el Deportivo dejó una mala versión en el tramo final de partido cuando se quedó con 10. El escenario no era el ideal, por supuesto, pero en ningún momento dio la sensación de poder sacar algo positivo y, sobre todo, evidenció una falta de templanza que no debería existir a estas alturas de temporada después de un inicio que aleja cualquier tipo de urgencia.

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El equipo renunció demasiado pronto a jugar pese a los intentos de Mario Soriano y Aubameyang, que se desesperaban pidiéndole calma a sus compañeros. Empezando por el propio Leo Román, al que se le cruzaron los cables y pasó de 100 a 0 en lo que a jugar el balón con los pies se refiere. El Dépor se entregó a la épica sin explorar otras vías, olvidó el fútbol… y lo acabó pagando.