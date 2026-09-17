Aubameyang pierde la racha, pero gana el brazalete

Aubameyang, delantero del Deportivo, finalizó el partido ante el Sevilla con el brazalete de capitán | Javier Alborés Javier Alborés

Pierre-Emerick Aubameyang se quedó a un gol de igualar a Walter Pandiani, el futbolista que más jornadas consecutivas ha marcado al inicio de una temporada en la historia del Deportivo. Pero el gabonés sigue quemando etapas en tiempo récord, ya que acabó el partido con el brazalete de capitán, síntoma de su ascendencia en el vestuario pese a llevar solo dos meses en A Coruña.

Antonio Hidalgo reconoció tras la derrota ante el Sevilla en Riazor (0-1) que el delantero ya figura en la lista de portadores del brazalete de la temporada. “Los capitanes son Ximo, Yeremay, Germán, Villares y hemos incluido a Auba y al Pela (Giménez)”, explicó el técnico. Otra muestra de que Aubameyang no ha llegado a la ciudad herculina solo para marcar goles ni para inflar sus números por encima del rendimiento colectivo. El gabonés está implicado en el proyecto, se ha mostrado casi como un padre para los jugadores jóvenes del vestuario, y prueba de ello es que en su sexto partido oficial con el Deportivo ya vistió el brazalete. Yeremay comenzó el encuentro como capitán y el punta asumió la responsabilidad tras el cambio del canario.

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No obstante, no fue el encuentro soñado para Aubameyang, que tenía a tiro igualar a Pandiani. El ariete uruguayo seguirá ostentando la mejor racha goleadora de inicio de curso en el club coruñés, con seis tantos en las seis primeras jornadas de la temporada 2003-04. Auba había marcado en cada uno de los cinco primeros partidos de este curso, algo que en la historia de la Liga solo habían logrado un puñado de futbolistas, entre ellos Pahíño (con el Deportivo y con el Celta) y el propio Pandiani, que llegó a marcar también en la sexta jornada de aquel curso.

El gabonés no pudo repetir la machada esta vez. Le tocó uno de esos partidos de cemento armado, ante un rival que no dejó espacios. De hecho, el ex del Arsenal y el Barcelona, entre otros, se quedó sin disparar por primera vez en la temporada. Eso sí, repartió tres pases clave –entregas que acaban en remate– y volvió a vaciarse sobre el césped, demostrando que su estado físico a los 37 años, en una semana con tres partidos y media plantilla obligada a rotar, está al alcance de pocos elegidos en el fútbol mundial.

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El partido se rompió con el gol de Miguel Sierra para el Sevilla y, poco después, con una entrada incomprensible de Angeliño que acabó en roja directa tras la revisión del VAR. Si el choque ya era un dolor de muelas para los atacantes blanquiazules, se convirtió casi en un imposible, incluso para un Aubameyang que en las primeras jornadas había acostumbrado a la afición coruñesa a las heroicidades.