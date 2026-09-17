Angeliño y el sueño del niño de Coristanco que terminó en pesadilla

El árbitro le enseña la roja a Angeliño JAVIER ALBORÉS

El debut oficial con el equipo de tu vida, y más si es en Primera División y ante tu gente, nunca se olvida. No sabía cuándo sería, pero Angeliño Tasende llevaba soñando con el Deportivo-Sevilla del pasado miércoles probablemente desde antes de enfundarse por primera vez la camiseta blanquiazul para jugar en su equipo alevín. Quizá ese estreno lo llegó a ver imposible en algún momento de su vida. Aunque no fue por su talento, pues sus condiciones llamaron la atención de los grandes de Europa cuando apenas era cadete y su crecimiento en el fútbol profesional fue inversamente proporcional a la caída del Dépor.

Pero, finalmente, el idilio se acabó dando. La entidad recuperó el lugar perdido y Tasende, después de dar muchos tumbos y padecer un problema respiratorio que le complicó mucho su último año en la Roma, acabó encontrando la ventana para regresar a casa. Aunque fuese como cedido. Angeliño iba a poder ser futbolista del Deportivo en Primera.

“Cuando surgió esa posibilidad, no paraba de pensarlo. Estoy ilusionado como un niño”, reconocía el lateral en su presentación, hace poco más de un mes. Aquel día, después de jugar por primera vez en Riazor en el Teresa Herrera, reconoció también que le hacía falta “rodaje”.

Riki: "Angeliño está fastidiado, pero le puede venir bien descansar, con el parón, para coger forma" Más información

Quizá esa ausencia de ritmo competitivo después de no haber podido hacer una pretemporada al uso y jugar apenas 56 minutos durante todo el 2026 hizo que Antonio Hidalgo fuese conservador con el lateral izquierdo. Con Quagliata rindiendo a buen nivel en ese carril y Tasende enseñando carencias en el amistoso final del verano ante el Real Madrid, el técnico catalán quiso dar continuidad al italiano... hasta que la acumulación de partidos le obligó a tomar decisiones. Y una de ellas, fue la inclusión en el once de un futbolista que, en las primeras cinco jornadas, había sido el único de campo sin minutos junto a los descartados Comas y Barcia.

Estuvo cerca de estrenarse Angeliño en Getafe, pero el empate del Dépor frustró ese ingreso al césped desde el banquillo. Seguramente preferiría haber jugado ya en el Coliseum, pero lo cierto es que aquel tanto de Aubameyang también pudo tomarse como un guiño del destino, que le guardaba un estreno más especial: en Riazor y frente a todo un Sevilla.

Era el día soñado para Angeliño, que era uno de los beneficiados por las rotaciones para encontrar energía de cara al duelo de entre semana. Pero lo que apuntaba a ser un día inolvidable para Tasende y su familia, lo fue para todo el deportivismo... aunque en negativo. Porque el sueño del niño de Coristanco acabó en pesadilla.

Todo al revés

No estaba siendo una buena tarde para el defensa del Deportivo, al que le costó entrar en el ritmo de un choque que el Sevilla logró convertir en una batalla física. Debía proponer el Dépor ante un equipo tan reactivo como sólido. Y Tasende no fue solución para acelerar el juego desde la asociación ni para encontrar profundidad por fuera. En una banda izquierda en la que no logró encontrar la química con un Yeremay que tampoco vive su mejor momento, el zurdo dejó más buenas intenciones que aciertos en sus subidas.

Sin éxito en los desbordes que intentó ni tampoco en los 5 centros que propuso, el futbolista prestado por la Roma apenas fue capaz de hacer progresar a su equipo 7 metros y dejó 6 carreras. La comparativa con otros exteriores como Alti (19 carreras y 51 metros progresados) o Luismi Cruz (27 metros en 8 carreras) habla por sí sola.

El 1x1 del Dépor ante el Sevilla: Bil Nsongo duró demasiado poco Más información

Sin embargo, la contribución ofensiva no fue lo peor de su partido. Porque después de una primera parte tibia en defensa para no salir en la foto ante el diabólico Sierra, se pasó de frenada en una entrada al extremo. No estuvo ni cerca de anticipar en la disputa y acabó golpeando con su planta en el gemelo de su par, en una acción que los colegiados no apreciaron bien en directo, pero cuya gravedad sí fue captada desde el VAR: roja sin discusión “por fuerza excesiva”.

Así, ya con 0-1 en el marcador, Angeliño terminó de cavar su propia tumba en un debut fatídico y puso uno de los últimos clavos en el ataúd del equipo que, pese a todo, quiso arroparle. “Sabemos de su calidad. Todos confiamos mucho en él y él confía en sí mismo. Su carrera le avala. Ojalá nosotros hubiéramos jugado en la mitad de sitios que él, así que estamos tranquilos. El tiempo pone a cada uno en su sitio”, apuntaba con cariño Riki tras el partido. Eso sí, el asturiano apuntó eso tras reconocer su compañero estaba “fastidiado” y que “en cierto modo le puede incluso venir bien descansar, con el parón, para coger forma”. Lo necesita él y lo necesita el Dépor.