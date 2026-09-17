Amatucci, el motor incansable del Deportivo 

Amatucci trata de zafarse de la presión de Guridi durante el Dépor-Sevill Javier Alborés

“Si ves cómo ha terminado el partido Amatucci, seguramente, en otras circunstancias, habría sido un cambio”. Antonio Hidalgo trató de explicar en rueda de prensa, tras la derrota ante el Sevilla (0-1), el rompecabezas que tuvo que formar para confeccionar el once contra el cuadro hispalense y la ruptura del plan preestablecido que supuso la expulsión por roja directa a Angeliño.

Lorenzo Amatucci fue uno de los más damnificados en el plano físico por la situación de inferioridad numérica con la que tuvo que lidiar el Deportivo durante más de media hora en el encuentro ante el Sevilla. El centrocampista tuvo que multiplicarse para sostener al equipo y acabó pagando el esfuerzo de un partido que, en condiciones normales, probablemente no habría terminado.

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Porque Amatucci es, después de las rotaciones introducidas el pasado miércoles ante el Sevilla, el único futbolista de campo del Dépor que ha disputado todos los minutos en este arranque de temporada. Solo Leo Román, entre los jugadores de la plantilla, comparte con él esa condición. Lucas Noubi y Giacomo Quagliata también tenían la posibilidad de mantener esa marca, pero el central belga no tuvo minutos ante el conjunto sevillista y el lateral italiano saltó al terreno de juego en la segunda mitad.

Salvo sorpresa, el italiano tendrá que descansar el domingo ante el Betis. Las palabras de Hidalgo después del partido y el hecho de que la temporada apenas esté dando sus primeros pasos apuntan a que el técnico buscará aliviar la carga de los jugadores que acumulan más kilómetros en las piernas. Y Amatucci es precisamente el que más lleva. Mario Soriano y Marc Casadó aparecen como alternativas para ocupar su lugar en la medular, aunque el descanso podría traducirse simplemente en que el italiano deje de completar otro partido entero.

Los datos no engañan

Los datos de Driblab ayudan a entender hasta qué punto su presencia ha sido constante. Amatucci ocupa el sexto puesto de toda LaLiga en distancia total recorrida, con 57,4 kilómetros, solo por detrás de Victor Chust, Filip Ugrinic, Gonzalo Villar, Pablo Ibáñez y Buba Sangaré. Pero su rendimiento físico va más allá de la distancia acumulada. Es primero en la métrica de distancia corriendo, que Driblab sitúa entre los 14,4 y los 19,8 kilómetros por hora, y también lidera la competición en aceleraciones, con 769, entendidas como aquellas acciones en las que el futbolista acelera entre 1,5 y 3,5 metros por segundo al cuadrado.

Los números tienen su reflejo en el juego. Amatucci está en movimiento casi constante, ofreciendo una línea de pase a sus compañeros cuando el Dépor tiene el balón y tratando de cerrar líneas cuando lo pierde. Se acerca para dar una salida, corrige posiciones y activa la presión cuando es necesario. Es un apoyo constante para el equipo y una pieza que permite al Dépor mantener cierto orden alrededor de la pelota.

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Todo ello explica también la confianza que Hidalgo ha depositado en él desde el comienzo. El italiano llegó al Dépor en verano procedente de la Fiorentina, después de una gran temporada como cedido en la UD Las Palmas. Se quedó a un paso de lograr el ascenso a Primera con el conjunto canario y regresó a Florencia sin que el cuadro viola le abriese la puerta para competir en la Serie A. En A Coruña, en cambio, ha encontrado un escenario diferente.

Hidalgo le ha entregado las llaves del centro del campo y Amatucci ha respondido con criterio, personalidad y una capacidad física que le permite sostener el ritmo del equipo. Lo hace, además, pese a una estatura que puede llevar a engaño. Sus 22 años y su corta talla disimulan a primera vista la capacidad de un futbolista preparado para recorrer muchos metros, repetir esfuerzos y aparecer una y otra vez allí donde el partido lo necesita. El problema, al menos por ahora, es que ese motor también necesita parar.