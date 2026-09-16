Ya hay horario para el Dépor-Levante de la jornada 9, el regreso del fútbol a Riazor tras el parón

David Mella en el Dépor-Levante de la pasada temporada JAVIER ALBORÉS

El fútbol de Primera División a Riazor está regresando a impulsos y sin una continuidad establecida. Y es que, después de dos salidas consecutivas, el Dépor afronta ahora dos partidos en cinco días... para luego tardar prácticamente un mes en volver al estadio herculino. LaLiga ha empezado a publicar los horarios de las jornadas que llegan después del parón y ya hay fecha y hora para la jornada 9, en la que el Deportivo recibirá al Levante el viernes 16 de octubre a partir de las 21.00 horas.

Todavía queda para esa cita con el conjunto granota, ya después del duelo del próximo domingo frente al Betis (18.30 horas), la competición doméstica se toma un respiro de tres semanas. El habitual parón por fechas FIFA de este inicio de temporada cambia en 2026, con dos fines de semana sin Liga en lugar de solo uno, como era habitual.

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Mientras, el máximo organismo del fútbol español ya ha empezado a facilitar los horarios para el regreso del torneo en octubre, por lo que el Dépor ya conoce cuándo tendrá que afrontar las dos jornadas siguientes al regreso de las citas de selecciones.

Próximos horarios del Dépor