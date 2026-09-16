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Dépor

Ya hay horario para el Dépor-Levante de la jornada 9, el regreso del fútbol a Riazor tras el parón

El equipo blanquiazul pasará casi un mes sin jugar ante su afición

Jorge Lema
Jorge Lema
16/09/2026 13:28
David Mella en el Dépor-Levante de la pasada temporada
JAVIER ALBORÉS
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El fútbol de Primera División a Riazor está regresando a impulsos y sin una continuidad establecida. Y es que, después de dos salidas consecutivas, el Dépor afronta ahora dos partidos en cinco días... para luego tardar prácticamente un mes en volver al estadio herculino. LaLiga ha empezado a publicar los horarios de las jornadas que llegan después del parón y ya hay fecha y hora para la jornada 9, en la que el Deportivo recibirá al Levante el viernes 16 de octubre a partir de las 21.00 horas.

Todavía queda para esa cita con el conjunto granota, ya después del duelo del próximo domingo frente al Betis (18.30 horas), la competición doméstica se toma un respiro de tres semanas. El habitual parón por fechas FIFA de este inicio de temporada cambia en 2026, con dos fines de semana sin Liga en lugar de solo uno, como era habitual.

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Mientras, el máximo organismo del fútbol español ya ha empezado a facilitar los horarios para el regreso del torneo en octubre, por lo que el Dépor ya conoce cuándo tendrá que afrontar las dos jornadas siguientes al regreso de las citas de selecciones.

Próximos horarios del Dépor

  • Jornada 7. Dépor-Betis, domingo 20 de septiembre (18.30 horas en Riazor).
  • Jornada 8. Real Sociedad-Dépor, domingo 11 de octubre (16.15 horas en Anoeta).
  • Jornada 9. Dépor-Levante, viernes 18 de octubre (21.00 horas en Riazor
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