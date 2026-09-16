Riki: "Angeliño está fastidiado, pero le puede venir bien descansar, con el parón, para coger forma"

Riki se prepara para dar un pase ante la mirada de Guridi durante el Dépor-Sevilla en Riazor Patricia G. Fraga

Riki Rodríguez, centrocampista del Deportivo, se mostró dolido por la derrota ante el Sevilla en Riazor (1-1), pero intentó buscar el lado positivo al buen inicio de Liga del equipo. El ex del Albacete, que volvió a la titularidad después de ser suplente en Getafe, reconoció que Angeliño está "fastidiado" después de su expulsión por roja directa, pero cree que le puede venir "incluso bien" el parón para "coger la forma".

Balance derrota: "No queríamos que pasase. Queríamos alargar lo máximo posible esta racha, pero es Primera y sabemos que todos los partidos van a ser difíciles".

Getafe y Sevilla, rivales duros: "Eran dos partidos parecidos, de mucho duelo, de mucha disputa. En Getafe hemos podido sacar un punto y aquí nada, pero estamos confiados y ahora a recuperarnos para el domingo".

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Momento individual: "Me encuentro bien. Trabajo cada día para intentar jugar o para que la gente que juega dé el máximo, para ponérselo difícil al míster y conseguir puntos, que es lo que queremos. Este tipo de partidos son difíciles de jugar. Ellos en el medio son portentosos, entre todos nos hemos ido ayudando. Hay que ir poco a poco".

Detalles en contra: "Se han dado situaciones que no han salido de cara. Eso condiciona el partido, pero estamos tranquilos y creo que vamos a ganar contra el Betis".

Primera parte sin profundidad: "Lo hablamos en el descanso. Nos estaba faltando acabar las jugadas, para sentirnos con más confianza, para meter a la afición dentro. También hemos estado algo precipitados, queríamos llegar demasiado rápido. Nos ha faltado un poco de tiempo en esa primera parte. Es fútbol y ellos también juegan. Lo ajustaremos".

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Jugar en inferioridad: "Está claro que se nota. Ellos además tenían un poco más de descanso. Físicamente estábamos más mermados y llegábamos un poco más tarde. Encima a nosotros, que nos gusta ir a presionar alto, con uno menos era complicado. Pero a recuperarnos y a pensar en el domingo".

¿Cómo está Angeliño tras la roja? "Está fastidiado. En cierto modo le puede incluso venir bien descansar, con el parón, para coger forma. Todos sabemos de su calidad. Todos confiamos mucho en él y él confía en sí mismo. Su carrera le avala. Ojalá nosotros hubiéramos jugado en la mitad de sitios que él, así que estamos tranquilos. El tiempo pone a cada uno en su sitio".

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Actuación del árbitro: "Hay días que los árbitros favorecen y otros que no. Algunas faltitas no caían de nuestro lado, pero es lo que hay. El partido es muy largo y no tenemos que entrar en ese tipo de polémica".

Balance de las primeras jornadas: "Muy positivo. Todos hubiéramos firmado la primera derrota en la jornada seis. Además con buenas sensaciones y acumulando victorias. Así que tranquilidad, porque no ha sido nuestro mejor partido, pero a recuperarnos".

Betis, próximo rival: "Es un equipo que juega Champions. Hemos demostrado contra el Villarreal allí que estamos capacitados para jugar contra ese tipo de equipos, y a ver qué pasa".