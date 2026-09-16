Previa | Sevilla mide el hambre del Dépor

Quagliata, durante el partido ante el Villarreal en La CerámicaVillarreal - Deportivo 2-3 Fernando Fernández

Los jugadores del Dépor están demostrando en este inicio de temporada que mantener los pies en el suelo en lo que se refiere a marcarse un objetivo a largo plazo no está reñido con mostrar máxima ambición en el día a día. Esa mentalidad que provoca que incluso Aubameyang se olvidara de celebrar el tanto en Getafe con su clásica voltereta, porque lo que le pedía el cuerpo era correr hacia el centro del campo para buscar el segundo, es lo que refleja a la perfección la ambición del proyecto blanquiazul, que encara el primer punto de control de la Liga con un doble duelo sevillano (hoy, 19.00 horas, DAZN en abierto) antes del parón que pondrá a prueba el hambre de una plantilla que quiere soñar.

Regresa el fútbol a Riazor por primera vez desde agosto. Desde que finalizase un mercado de fichajes que dejó varios juguetes nuevos que la afición deportivista está deseando disfrutar en vivo. Seguro que el sentimiento es mutuo para futbolistas que ponen sobre el césped talento y pasión a partes iguales como Giménez y Casadó. Ambos han caído de pie en el plan de Hidalgo, que ha conseguido trasladar a Primera la solidez y sobriedad que su bloque tenía en la categoría de plata y que le hacía encarar los partidos con una inusitada sensación de invulnerabilidad.

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Sevilla esta tarde y Betis el domingo miden esa condición de invicto que el Dépor presenta con la única compañía del intratable Barça. Abre la doble cita el grupo del Sánchez Pizjuán. Un equipo que durante los años que el conjunto coruñés ha pasado en el barro ha ido perdiendo brillo, pero que este curso parece haber asumido su nueva realidad, sabiendo que toca trabajar con economía de guerra y que lo primero es volver a construir los cimientos para ser grande de nuevo. Con Luis García como líder, un auténtico maestro de los banquillos para tiempos de hambruna, el conjunto hispalense disputa la etiqueta de equipo revelación con el propio Dépor a pesar de otro verano en el que ha tenido que desprenderse de activos para equilibrar cuentas. Su tope salarial apenas supera los 20 millones de euros, tres veces menos que el que figura en el balance del club coruñés.

Rotaciones

Y son precisamente los recursos para formar la nómina de futbolistas los que pueden marcar la contienda. Una semana de tres partidos pide rotaciones. Desde el punto de vista físico, pero también desde la gestión del grupo para evitar que haya pérdidas de conexión a las primeras de cambio en una parte de la plantilla.

La dura competencia en el bando deportivista está dejando picos y valles en jugadores que un día son titulares y al siguiente se quedan sin minutos. Piezas llamadas a ser importantes como Altimira, Ede, Mella o, por supuesto, Angeliño, pueden tener su oportunidad. La situación del lateral de Coristanco es la que atrae más focos por la dimensión del jugador y por ser el único de los futbolistas que entran en los planes de Hidalgo que todavía no ha disputado ni un minuto esta temporada. Todo dependerá de cómo se haya recuperado la tropa después de la batalla del Coliseum.

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Es en ese punto donde parte con cierta ventaja el cuadro andaluz, que abrió la pasada jornada el viernes y desde entonces ha tenido tiempo de descansar y preparar con tiempo su visita a Galicia. Luis García continúa ajustando los fichajes que le llegaron a última hora para la parcela ofensiva, mientras que en área propia seguirá sin poder contar con Sangante, sancionado ante el Valencia y ahora lesionado.