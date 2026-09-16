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Dépor

OFICIAL | El Deportivo cede a Teun Gijselhart al Al Ain

Tres meses después de hacerse oficial su fichaje por el club coruñés, el neerlandés se marcha de Riazor y jugará a préstamo en Emiratos Árabes

Lucía Dávila
Lucía Dávila
16/09/2026 15:06
Gijselhart en el partido contra el Valencia
Gijselhart en el partido contra el Valencia
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Menos de tres meses después de hacerse oficial su fichaje por el Deportivo, Teun Gijselhart ya ha tenido que volver a hacer las maletas, esta vez para poner rumbo al Al Ain de Emiratos Árabes. El neerlandés se convirtió en la primera incorporación del conjunto blanquiazul tras el ascenso a Primera, pero la llegada de Lorenzo Amatucci y Marc Casadó, junto a Mario Soriano, Villares y Riki, que ya se encontraban en la plantilla, además del fabrilista Noé Carrillo, aumentó la competencia en la medular y el club coruñés ha decidido buscarle una salida donde pueda continuar acumulando minutos tras realizar una gran campaña el curso pasado en el De Graafschap.

De esta manera, Gijselhart se marcha cedido al Al Ain y competirá en la UAE Pro League, ya que solo podía optar a aquellas ligas donde el mercado de fichajes continuara abierto. El centrocampista, que firmó con el Deportivo hasta 2030 y este curso tenía ficha del Fabril, solamente disputó 26 minutos en este arranque liguero. Fue en la victoria ante el Valencia, cuando saltó al campo en la segunda parte en sustitución de Riki Rodríguez. La semana siguiente se quedó en el banquillo en La Cerámica y para el duelo en el Coliseum no entró en la convocatoria, ya que fue uno de los cuatro descartes que Antonio Hidalgo tenía que realizar cada jornada antes de hacerse oficial la salida del neerlandés.

Quintana. Depor - Valencia en Riazor (mÃ¡s fotos de recurso)
Gijselhart salta al campo en el partido ante el Valencia en sustitución de Riki
Quintana

Donde sí tuvo participación fue en pretemporada. Disfrutó de casi media hora contra Oviedo y St. Pauli, fue titular frente a la Fiorentina y también jugó ante el Real Madrid en el Teresa Herrera en Riazor. Ahora, Gijselhart, que aterrizó en el Deportivo como una de las apuestas de futuro de la entidad herculina, continuará su formación a préstamo en el Al Ain, que actualmente ocupa el segundo puesto en la Primera División de los Emiratos Árabes merced a 13 puntos de los 15 posibles.

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