Luis García: "Me gusta mucho el Dépor, su míster y lo que está haciendo; van a tener una temporada tranquila"

Luis García Plaza en el Dépor-Sevilla Javier Alborés

El técnico del Sevilla no ocultó su felicidad por salir de Riazor con los tres puntos, a pesar de confesar que "el resultado ha sido corto". Luis García Plaza, además, valoró el poder jugar en un estadio con Riazor y aseguró que el Deportivo tendrá una temporada tranquila, porque es "un equipo muy trabajado, con muy buenos jugadores".

Feliz. “Hemos sido muy merecedores de la victoria. Ya en la primera parte hemos sido muy superiores, más que ellos. Hemos tenido una barbaridad de situaciones, más que ellos, pero nos está faltando meterlas. Creo que el equipo ha hecho un trabajo defensivo espectacular, pero sin meterse atrás, solo cuando era necesario. Los chavales están con esa fe y, con todo el respeto del mundo, creo que hemos sido muy merecedores de la victoria, incluso no tendríamos que haber sufrido al final. Hemos estado muy enteros. El resultado ha sido corto”.

Muy incómodo el Deportivo. “Hidalgo tiene muchas variantes. Ha empezado la salida con tres y después con cuatro. Luego metiendo a Luismi dentro, subiendo a Alti... Teníamos que ir acoplándonos a todo eso porque el otro día, contra el Getafe, pasó igual. Le superó al principio, pero luego modificó y teníamos que estar muy atentos. Vamos creciendo cada día más con balón, que es algo que me gusta. Muy contento por los chicos y por esa afición, que vienen 1.000 personas aquí un miércoles a las 19.00 horas. Eso te empuja. Es que son cojonudos”.

Dépor con novedades. “Se nota que han tenido menos días de descanso. Jugaron hace nada. A mí me pasará ahora contra el Barça y, si un médico me dice que un jugador no puede jugar, no lo va a hacer. Les ha condicionado. Esperaba que el Dépor rotase, es lógico, pero no sabía con qué jugadores rotaría”.

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Yeremay. Pensábamos que podía jugar. Son partidos muy seguidos. No sé cómo estará Yeremay, pero cuando tiene la pelota puede hacer algo distinto. Sabemos la calidad que tiene. Formaban un cuadrado detrás de los dos puntas y Yeremay nos estiraba más y Angeliño cogía el cuadrado. Sacamos a Juan para apretar más. Hidalgo nos ha ido obligando a cambiar. Les he dicho a mis jugadores que estuviesen muy atentos a mí para cambiar, porque sabía que nos iban a obligar a eso”.

Ambiente de Riazor. Hacía mucho tiempo que no venía. El ambiente que se vive aquí es increíble. La gente tocó el barro y valora lo que es estar en Primera División. Me gusta mucho el Dépor, me gusta su míster y lo que está haciendo. Creo que van a tener una temporada tranquila porque hacen las cosas bien y tienen muy buenos jugadores. Están muy trabajados, con muchas variantes tácticas, pero nosotros hemos estado muy bien a nivel defensivo sin meternos atrás”.

En puestos Champions. “No me dice nada, a seguir. Es que esta liga... uf. Ya tenemos 13 puntos para seguir sumando. Hay que ser humildes. Igual que cuando las cosas van mal no hay que hacer un drama, cuando van bien no hay que estar eufóricos. Hay que competir en todos los partidos y hoy creo que deberíamos haber sufrido menos. Cuando ellos se han quedado con 10, hacíamos posesiones sin atacar. Creo que nos hemos confundido ahí. Luego ya sí: hay que atacar. Es un gran rival el Dépor”.

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Buen arranque de temporada y próximo rival, el Barcelona. “Cuando las cosas van mal, venimos aquí calmados, y cuando van bien también. La Primera División es muy dura. Todo está muy igualado. Hemos ganado 1-0 los últimos partidos. Sacar los partidos adelante es muy difícil, nos cuesta a todos. Nosotros tenemos las cosas muy claras y eso es nuestra seña de identidad. Sobre el Barcelona… Fábregas dijo que el Barcelona da miedo. Y sí, da miedo. Vamos a intentar competir, pero dan miedo. Vamos a soñar, pero el Barça ahora mismo está a un nivel muy alto”.

Miguel Sierra. “Intento ser justo con todos. Se está ganando su sitio y hasta que él no rinda… Mientras sea así, seguiré dándole minutos”.

Castrín. “Echa mucho de menos la tierra, tiene morriña y me lo dice. El año pasado, cuando llegué, le dije que tenía que estar. Ha empezado con problemas en el pubis, pero ha recuperado y está muy bien. Os digo de verdad que añora mucho la tierra”.