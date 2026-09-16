El único campeón emiratí de la Champions y que viene de golear a Cristiano Ronaldo: así es el Al Ain que acoge a Teun Gijselhart

Los jugadores del Al Ain celebran un tanto ante el Al Nassr de Cristiano EFE

Quedaba todavía una sorpresa para lo que ha sido un mercado lleno de sobresaltos en el Deportivo. Dos semanas después de que se bajara la persiana para incorporaciones, el club blanquiazul ha matizado una de las asignaturas pendientes que Fernando Soriano señaló tras el cierre: la operación salida. La plantilla se quedó excesivamente larga y la respuesta ha sido buscarle destino a uno de los fichajes del verano, acordando con el Al Ain de Emiratos Árabes la cesión de Teun Gijselhart.

El centrocampista, una de las revelaciones de la temporada pasada en la segunda categoría de Países Bajos, tuvo una pretemporada discreta y la competencia en la sala de máquinas del Dépor le ponía muy complicado tener minutos. Tanto él como el club han decidido que la mejor opción era buscar oportunidades lejos de Riazor y es así como pone rumbo al fútbol árabe. Esto es lo que se encontrará Gijselhart en el Al Ain.

Campeón de liga, aspirante a la Champions

Aunque puede sonar a un entorno poco competitivo, el caso es que el club de Abu Dabi es uno de los proyectos más potentes del continente asiático. En 2024 levantó su segunda Champions y sigue siendo el único equipo de los Emiratos que puede presumir de tal logro, lo que le sirvió para sacar el billete al Mundial de Clubes que se disputó en verano de 2025, donde cayó goleado por la Juventus (0-5 y el Manchester City (6-0), antes de despedirse en la fase de grupos después de vencer al Wydad de Castablanca (1-2).

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Su intención es la de seguir peleando por el máximo título continental y el inicio del nuevo curso ha sido muy positivo. La competición echó a andar este martes y el Al Ain goleó (4-0) al Al Nassr de Cristiano Ronaldo en la primera jornada.

El equipo que dirige el serbio Vladimir Ivic no ha arrancado mal tampoco en el torneo de casa, en el que defiende la corona que consiguió el curso pasado. Después de cinco jornadas, se mantienen invictos con 13 puntos de 15 posibles, en lo que será la carrera que esperan que termine en el decimosexto título.

Teun Gijselhart y varios mundialistas

Como suele ser habitual desde hace algo más de una década, el fútbol árabe ha tratado de captar talento de todos los rincones del planeta para componer sus plantillas. Y el Al Ain no es una excepción. Teun Gijselhart se encontrará con un grupo en el que conviven futbolistas de más de 15 nacionalidades diferentes.

Algunos de gran nivel en sus respectivos países, como es el caso de Soufiane Rahimi, delantero que disputó el pasado Mundial con Marruecos, el paraguayo Kaku o el egipcio Rabia, también presentes en la Copa del Mundo.