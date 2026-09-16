El Fluminense pone fin al sueño del exdeportivista Gauto a las puertas de las semifinales de la Copa Libertadores

Gauto, a la derecha, intenta arrebatar la pelota a Yeferson Soteldo en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores entre Fluminense y Platense en el estadio Maracaná EFE/ANTONIO LACERDA

No pudo ser. La epopeya del modesto Club Atlético Platense en la Copa Libertadores de América tocó a su fin este martes, miércoles ya en España, con un exdeportivista sobre el terreno de juego, Juan Carlos Gauto.

El extremo argentino, cedido por el Basilea al Deportivo en la temporada del regreso a Segunda, la 2024-25, forma parte del equipo bonaerense desde el pasado mes de enero, también a préstamo por parte del club helvético. Gauto apenas tuvo impacto en su paso por A Coruña. En el Deportivo jugó 16 encuentros oficiales, solo 3 como titular, para unos totales de 300 minutos y ningún gol.

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El pequeño extremo nacido en Perito Moreno, provincia de Santa Cruz, ha encontrado mayor espacio en el conjunto 'calamar', apodado así por su poco común vestimenta de color marrón y blanco. Bajo la batuta de Walter Adrián Zunino, Gauto se convirtió en un hombre importante en la plantilla de Platense, aunque su peso ha ido bajando paulatinamente desde la llegada, a comienzos del pasado mes de agosto, del exdelantero internacional Martín Palermo.

Una vez más, 'El Loco' dejó a Gauto en el banquillo en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores frente al Fluminense. El conjunto carioca llegó al estadio Ciudad de Vicente López, justo en la frontera norte de la ciudad de Buenos Aires, con dos goles de ventaja del partido de ida, disputado en Maracaná (2-0).

Pero Platense, que hace solo ocho años militaba en la Tercera División argentina, no dio su brazo a torcer y, bajo el calor de su hinchada, llegó a acariciar las semifinales. Los goles de Guido Mainero (m.30) y Bruno Sepúlveda (m.45+2) igualaron la eliminatoria antes del descanso. Pero el conjunto brasileño, campeón de América por primera vez hace solo tres años, encontró oxígeno con el tanto del uruguayo Agustín Canobbio (m.57), el jugador que vio la cartulina roja en el encuentro entre Uruguay y España del pasado Mundial.

Palermo tiró de Gauto en la recta final del choque. El exdeportivista reemplazó al autor del primer tanto en el minuto 80. Pese al insistente dominio y empuje del 'Calamar' y varias acciones positivas de Gauto, el conjunto bonaerense no encontró el camino del gol que llevase el partido a la tanda de penaltis. En la Copa Libertadores no existe el valor doble de los goles en campo contrario y no se disputan prórrogas, con la única excepción de la final.

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Gauto participó en siete de los diez partidos de Platense en la competición, aunque formó en el once titular en solo uno de ellos, frente al Corinthians brasileño en la decisiva victoria en Sao Paulo (0-2) en la última jornada de la fase de grupos. Totalizó 168 minutos, no marcó goles ni dio asistencias y recibió dos cartulinas amarillas.

El equipo bonaerense, que en el Torneo Apertura 2025 se proclamó campeón de Primera División por primera vez en su historia, superó el grupo E de la fase inicial en la segunda plaza, con 10 puntos, solo superado por el Corinthians (11). Por detrás, dos clásicos sudamericanos, el Independiente de Santa Fe colombiano (8) y el Peñarol uruguayo (3). En octavos de final, el 'Calamar' se deshizo el Coquimbo Unido chileno, al que batió en la tanda de penaltis a domicilio (6-7) tras el 1-1 de la ida en Vicente López y el 0-0 en cancha coquimbana. Fluminense puso fin a su sueño, y el del exdeportivista Gauto, en los cuartos de final.