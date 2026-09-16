El Deportivo pasa su segunda prueba de cortisol consecutiva

Josema Giménez conduce el balón ante la presión de Iván Azón, en el Getafe-Deportivo Fernando Fernández

Si no quería caldo, deberá tomar dos tazas. Casi sin tiempo para curar los moratones que dejó el intenso duelo en el Coliseum ante el exigente Getafe, el Deportivo recibe este miércoles a un Sevilla Fútbol Club que propondrá preguntas muy similares a las que ya le planteó hace apenas tres días el equipo de José Bordalás.

El territorio de la batalla será esta vez Riazor y no un escenario foráneo. Pero enfrente del Dépor estará otro equipo que eleva el cortisol del rival al máximo. Porque a través de su juego directo en fase ofensiva y su presión alta en los momentos sin balón, Luis García Plaza ha logrado construir a un conjunto incómodo, capaz de estresar al contrario. De hacerle vivir con dificultades para encontrar soluciones en ataque y de exigirle mucha fricción a la hora de defender.

Y es que tras cinco jornadas ya disputadas, las tendencias empiezan a adquirir una muestra lo suficientemente amplia como para definirlas como válidas. Y el Sevilla llega a la ciudad herculina como el equipo de LaLiga que más balones recupera en campo contrario, con 17,8 por partido. Siempre según datos de Driblab, el equipo blanquirrojo se sitúa en esta estadística muy lejos del segundo en este sentido, un Atlético de Madrid que tiene 13,8 de media, por encima de las 13,4 de Villarreal y Barça y las 13,2 del Real Madrid.

Datos de rendimiento defensivo del Sevilla (LaLiga 2026-27, J5) Driblab

Tiene sentido que así sea, pues la escuadra sevillista es también uno de los colectivos que menos pases permite al rival por acción defensiva propia (el PPDA, una métrica que mide presión ejercida al rival) y uno de los que más alto eleva la línea defensiva en su fase sin balón. Gracias a todo ello, el Sevilla se ha consolidado como el tercer equipo que menos remates concede en jugada y el sexto que menos entradas concede a su área, dos indicadores que dan más valor a su trabajo defensivo que los 6 goles encajados que refleja su casillero. Porque 3 de ellos llegaron en el mismo partido: ante un Atlético de Madrid que fue netamente superior en el Sánchez Pizjuán.

Ante este equipo que incomoda la construcción deberá encontrar soluciones un Deportivo que hasta el ecuador del primer tiempo sufrió mucho en esta faceta en Getafe. Todo cambió con la reestructuración del centro del campo que Hidalgo desarrolló en dos fases. Primero, pasando a Mario Soriano del vértice superior izquierdo del cuadrado que estructuraba la medular deportivista al puesto de interior derecho para jugar con dos jugadores flanqueando a Casadó. Un poco más tarde, coincidiendo con la pausa de hidratación, retrasando la altura de Ximo Navarro en inicio de juego y ubicando a Luismi Cruz mucho más cerca de la banda derecha para poder progresar con él por fuera y evitar el territorio minado que el Getafe había preparado en el pasillo central.

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A partir de entonces, el guion de partido viró y el Deportivo encontró el camino para llegar más y mejor a la portería de David Soria. Encajó en un contragolpe, pero tuvo herramientas para igualar de nuevo el choque y estar cerca de remontarlo.

Vertical

Deberá volver a buscar esas fórmulas para superar la presión rival un Dépor que, además, tendrá que preocuparse de defender el juego directo del rival. Como también tuvo que hacer en el Coliseum.

Clave en esta faceta fue Josema Giménez, que nada más aterrizar ha dotado de carácter la defensa de un equipo que en una cara a cara con el Sevilla vendría a ser como comparar la noche y el día. Porque el Dépor es uno de los conjuntos menos agresivos sin balón del campeonato, pero ha encontrado en el uruguayo a un jerarca capaz de liderar la línea.

Si el central sudamericano descansa para no acumular demasiados minutos y exigir a un físico que no ha venido aguantando el tirón en los últimos años, Ede y Loureiro se disputan un puesto clave para contrarrestar el juego directo de un Sevilla que es el equipo, junto al Getafe, que menos posesiones de 10 pases o más promedia y el cuarto que más rápido mueve el balón. Dos síntomas de una verticalidad quizá no demasiado productiva, pero que estresa.