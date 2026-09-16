El Dépor no frenará en el parón de selecciones y disputará un amistoso contra el Penafiel

Yeremay, con el balón, en un entrenamiento Quintana

Tres semanas sin competir son demasiadas. Ya lo dijo Antonio Hidalgo en la rueda de prensa previa al duelo ante el Sevilla que tendrá lugar en la tarde de hoy en Riazor (19.00 horas). Así que el club coruñés se ha buscado la vida para mantener el ritmo competitivo durante el parón de selecciones y disputará un partido amistoso contra el Penafiel.

El encuentro será el próximo viernes 25 de septiembre y se disputará en tierras portuguesas, concretamente en el feudo del equipo luso, el Estadio 25 de abril, a las 20.00 hora gallega (19.00 hora local). Será además abierto al público y los abonados del Deportivo podrán adquirir dos entradas a un precio de cinco euros cada una, mientras que el precio para el público en general será de diez euros, tal y como informa el club herculino en su página web.

El amistoso se enmarca en la relación que mantienen ambas entidades y permitirá a sus respectivos proyectos deportivos compartir una jornada sobre el terreno de juego, además de reforzar los vínculos institucionales existentes entre Deportivo y Penafiel. Aunque la principal razón que lleva al equipo blanquiazul a programar el encuentro no es otra que remediar de alguna forma un parón demasiado extenso de la competición liguera.

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Servirá para que los jugadores mantengan el ritmo competitivo en un partido en el que no faltarán los reencuentros. El Dépor se verá las caras con el que hasta hace poco era uno de sus porteros, Eric Puerto, quien se marchó al conjunto luso en calidad de cedido a principios de septiembre. En el equipo dirigido por José Manuel Aira están también los exjugadores del conjunto herculino Davo, Max Svensson, Iano Simao y Jaime Sánchez, además de Teddy Alloh, lateral izquierdo que estuvo a prueba en el Dépor el pasado verano.