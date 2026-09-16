El 1x1 del rival: Sevilla tiene un sello especial

Once inicial del Sevilla en su último partido a domicilio Sevilla CF

El Sevilla visita Riazor tras uno de sus comienzos más ilusionantes del último lustro. Con Luis García Plaza al mando y José Ignacio Navarro en la dirección deportiva, el club ha firmado un verano sin grandes nombres, pero con operaciones clave como las ventas de Akor Adams y Oso para aligerar el límite salarial.

[1] Odiseas Vlachodimos. 32 años. Internacional con Grecia y nacido en Alemania. Era uno de los grandes objetivos del conjunto hispalense en el mercado de fichajes tras su buen hacer la pasada temporada. Ha vuelto a Nervión con la misma fórmula, cedido por el Newcastle. Se trata de un portero veterano que alcanzó su nivel más alto en el Benfica, donde jugó cinco cursos y ganó dos campeonatos ligueros. Destaca por sus reflejos bajo palos y en los mano a mano.

[2] Juan Iglesias. 28 años. Llegado en verano procedente del Getafe, aunque su incorporación llevaba apalabrada bastantes meses. Salió de la cantera del Valladolid y, tras fichar por el filial del conjunto azulón, dio el salto al primer equipo en un año y medio. Era uno de los hombres de confianza de Bordalás. Con él aprendió el oficio de defensor, de ser intenso y molesto. Viene de marcar el gol de la victoria ante el Valencia.

[5] Andrés Castrín. 23 años. Diego Villares y Andrés Castrín, los dos lucenses de Primera División, se verán las caras en Riazor. El central de Riotorto pasó por Racing Villalbés, Lourenzá y Viveiro antes de recalar en la cantera albivermella y hacerse indiscutible en el primer equipo. De ahí dio el paso al Sevilla Atlético en 2024. García Pimienta le hizo debutar en la élite y esta temporada apunta a ser la de su asentamiento. Ha sido titular en tres partidos.

[4] Kike Salas. 24 años. "Representa cantera y muchos valores importantes", declaró Luis García Plaza tras nombrarle primer capitán. El central zurdo es el líder de la defensa sevillista. Tiene la capacidad de corregir a los espacios y una notable salida de pelota.

[17] Gabriel Suazo. 29 años. El lateral izquierdo chileno es el segundo capitán del equipo. Afronta su segundo curso en el Sánchez-Pizjuán. Era un fijo en los planes de Matías Almeyda y también lo es en los del técnico madrileño. Es intenso y aporta garra y sacrificio. Muy disciplinado en labores defensivas.

[17] Julio Díaz. 21 años. Traspasado este mismo verano desde el Atlético de Madrid a cambio de un millón de euros. El lateral zurdo era uno de los jugadores más importantes del filial rojiblanco e incluso llegó a disfrutar de cuatro titularidades con Simeone. Compartió banda con David Mella en el Mundial sub-20 disputado en Chile. Sus puntos fuertes son la conducción para romper líneas y entendimiento del juego para doblar a su extremo para generar superioridades. Tiene la calidad necesaria en esos últimos metros para servir buenos balones.

[12] Arouna Sanganté. 24 años. "Soy muy potente, agresivo y defensivo". Esas fueron las palabras con las que se definió en su presentación como jugador del Sevilla. Además de todo eso, el central senegalés, de 1,89 metros de altura, también es poco fiable con el balón en los pies. Es baja por lesión y no podrá jugar ante el Deportivo.

[6] Lucien Agoumé. 24 años. Vive su cuarta campaña como sevillista. El franco-camerunés es el centrocampista que actúa justo por delante de la línea defensiva y sostiene al equipo. Su principal virtud en el campo es la colocación en el verde, lo que permite cortar en muchas ocasiones los pases hacia delante de los rivales. Con balón tiene buen pie, aunque opta por jugar siempre en corto y sobre seguro. Utiliza bien el cuerpo.

[18] Jon Guridi. 31 años. Fue el primer fichaje del Sevilla 2026-27, una petición expresa de entrenador, que ya había coincidido con él en el Alavés. El guipuzcoano es un todocampista. Es ordenado y disciplinado en lo táctico y lo combina con su gran recorrido físico. También tiene llegada al área desde segunda línea. Marcó el primer gol de los hispalenses esta temporada desde el punto de penalti.

[18] Giorgi Kochorashvili. 27 años. Uno de los conocidos de aquellos años del barro. La progresión del georgiano desde que voló del Castellón ha sido bestial. Con el Levante mostró su potencial en Segunda División y, tras ser hombre clave en la consecución del ascenso, dio el salto al Sporting de Portugal, que desembolsó más de cinco millones y medio de euros por él. De verdiblanco compitió en la Champions League, aunque no pudo participar más que 655 minutos en todo el año. Fue uno de los últimos refuerzos del gran mercado de José Ignacio Navarro y firmó hasta 2030.

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[30] Miguel Sierra. 22 años. El granadino es una de las sensaciones más positivas del arranque liguero. Ha salido de inicio en las cinco jornadas y no deja indiferente a nadie. Juega de extremo a banda cambiada y tiene un manejo de balón exquisito y facilidad para el regate.

[10] Peque. 24 años. El catalán despuntó con el Racing de Santander en Segunda División. Los 18 goles que anotó, y la luz que daba a todos los ataques del conjunto cántabro, llamaron la atención de varias secretarías técnicas. No ha sido tan protagonista como se esperaba en Sevilla, también por los entrenadores que ha tenido, más de la vieja escuela como Caparrós. Lleva dos partidos sin jugar.

[21] Chidera Ejuke. 28 años. Un verso libre utilizado como revulsivo. Veloz, incisivo y con descaro, busca constantemente el uno contra uno y el regate hacia adelante. Ya dejó su sello en San Mamés con un auténtico golazo ante el Athletic Club.

[11] Rubén Vargas. 22 años. Arrastra unas molestias en la rodilla que le impedirán estar ante el Deportivo. El Sevilla buscó una salida para él este verano, pero no llegó una oferta acorde a las pretensiones del club. Pese a todo, es su jugador con más talento y viene de brillar con Suiza en el Mundial, con dos goles y una asistencia.

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[16] Isaac Romero. 26 años. Canterano y puro corazón sevillista. Un delantero dinámico, intenso en la presión y siempre dispuesto a atacar los espacios. No rehúye ni mucho menos del cuerpo a cuerpo con los centrales, a los que desgasta con su movilidad y sabe incomodar utilizando muy bien su físico.

[9] Robert Ure. 22 años. Apuesta de futuro del Sevilla, que este verano pagó alrededor de seis millones y medio de euros al IK Sirius por el delantero, formado en el Rangers y con paso por el Anderlecht. Un atacante de gran talla y potencia física, incansable en el trabajo y los duelos.