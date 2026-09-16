El 1x1 del Dépor ante el Sevilla: Bil Nsongo duró demasiado poco

Leo Román (4): Desacertado. Seguro en la primera parte, pero se fue del partido tras el error en el primer tanto, donde pudo despejar mucho mejor el tiro de Stassin. A partir de ahí comenzó a rifar balones.

Alti (6): Sobrio. El catalán completó un partido muy serio en su regreso a la titularidad. Controló bien a Felix en el carril diestro y supo incorporarse con criterio al ataque. Va a más.

Giménez (4): Humano. El uruguayo mostró su versión más terrenal después de dos partidos por encima del nivel del equipo. Falló en el primer tanto y se le notó nervioso en el tramo final.

Loureiro (6): Seguro. Otro de los jugadores que entró por las rotaciones y que rindió a gran nivel. El futbolista de Cerceda siempre cumple y volvió a mostrarse como un seguro en la defensa.

Angeliño (3): Frustrado. Está todavía muy lejos de su mejor nivel el jugador de Coristanco. Seguro que no olvidará su debut como jugador del Dépor, pero no positivamente. Vio la roja por una fea entrada.

Luismi cruz (5): Aislado Fue de los pocos futbolistas que aportó algo de luz en el primer tiempo, pero estuvo demasiado solo y se fue diluyendo con el paso de los minutos. Se le vio cansado.

Amatucci (5): Agotado. No hay descanso para el italiano, que evidenció necesitar un respiro que Hidalgo no le concedió. El poderío físico del centro del campo del Sevilla fue demasiado para él.

Riki (4): Intrascendente. Tenía la difícil papeleta de ocupar los zapatos de Mario Soriano y estuvo lejos. Le costó sin la pelota y estuvo demasiado tímido con ella sin poder acelerar el juego del equipo.

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Yeremay (4): Lejos. Primera titularidad para el canario, que tiene todavía un largo camino que recorrer para volver a su mejor versión. Le cuesta encarar y no tiene frescura ni chispa para irse de su par.

Aubameyang (5): Seco. Supo gestionarse, pero también se le notó el cansancio. Acompañó bien a Bil, pero sufrió mucho cuando se quedó solo en punta tras la expulsión. Finalizó su racha.

EL MEJOR. Bil Nsongo (7). Gigante. Se quedó en la caseta después del descanso, probablemente porque ya no le quedaban energías después de batirse en duelo con todo el Sevilla. Y salir vencedor en todos. El camerunés volvió a ser el gran recurso del Dépor para salir de la cueva y también para poner claridad en los últimos metros. De nuevo le faltó el gol, pero su figura se hace más necesaria en el equipo blanquiazul a cada partido que pasa. Así lo evidencia lo que pasó tras el intermedio.

Los cambios

Adama (4). Solo chispazos en la banda.

Asp Jensen (4). Necesita aportar más en ataque.

Soriano (5). Trató de poner criterio.

Eddahchouri (5). Peleó el balón al espacio.

Quagliata (5). Energía para la banda zurda.