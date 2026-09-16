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Dépor

Deportivo-Sevilla, en directo | Sigue con nosotros todo lo que ocurra en Riazor (0-0)

El conjunto blanquiazul busca ante el equipo dirigido por Luis García Plaza mantener su condición de invicto (19.00 horas)

Bea Arrizado
Bea Arrizado
16/09/2026 17:50
Portada directo Dépor-Sevilla
Portada directo Dépor-Sevilla
Deportivo
-0-0-
Sevilla
10'

Corta Giménez

Al suelo el central charrúa para evitar una contra peligrosa comandada por Guridi. Su acción defensiva se lleva el aplauso de Riazor.

6'

El Dépor, con paciencia

Posesión para el conjunto blanquiazul ante un Sevilla que espera en tres cuartos del campo. No tiene prisa el Deportivo, que la toca hasta encontrar el hueco.

2'

Primer saque de esquina para el Sevilla

Logra el conjunto visitante el primer córner del partido, pero se defiende bien el Dépor, que logra salir de su área y hacerse con la posesión.

1'

¡Arranca el partido en Riazor!

Primera posesión del encuentro para el Sevilla. Debuta Angeliñ; Yeremay con el brazalete de capitán; busca el Deportivo mantener su condición de invicto.

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Jugadores al césped

Saltan ya los 22 protagonistas al terreno de juego. ¡Esto empieza en tres minutos!

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Aficiones hermanadas

La esquina visitante, llena hasta la bandera de aficionados del Sevilla, canta "¡El Dépor es de Primera!" y Riazor se lo agradece con aplausos.

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Yeremay regresa al once

El extremo canario parte como titular, algo que no ocurría desde el Valladolid-Dépor que certificó el ascenso del conjunto blanquiazul a Primera División, el pasado 24 de mayo.

Yeremay durante el calentamiento previo al Dépor-Sevilla
Yeremay durante el calentamiento previo al Dépor-Sevilla
RCDEPORTIVO
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Un reencuentro muy esperado

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Las palabras de Luis García

En la rueda de prensa previa al duelo de esta tarde, el técnico del Sevilla elogió el arranque de temporada del conjunto blanquiazul: "Tiene músculo económico, pero luego hay que hacerlo bien como lo han hecho".

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Sevilla mide el hambre del Dépor

Esta es la previa del partido que empieza en poco más de media hora. 

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La afición visitante, presente

Ya empieza a estar bastante nutrida la zona de Riazor reservada para la afición visitante. Mucha presencia de sevillistas en A Coruña.

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Estos son las alternativas para García Plaza

Fran González, Iker Muñoz, Julio Díaz, Carmona, Marcao, Kochorashvili, Manu Bueno, Peque, Alfon, Ejuke, Isaac Romero y Robbie Ure.

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Este es el once del Sevilla en Riazor

Vlachodimos; Juan Iglesias, Castrín, Salas, Suazo; Agoumé, Fofana; Sierra, Guridi, Correia; y Stassin.

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Los suplentes del Deportivo ante el Sevilla

Ferllo, Ximo, Noubi, Ede, Quagliata, Casadó, Villares, Soriano, Mella, Adama, Asp Jensen y Zaka.

Previa

Ya tenemos once del Dépor

Hidalgo apuesta por:

​Leo Román; Altimira, Miguel Loureiro, Giménez, Angeliño; Luismi Cruz, Riki, Amatucci, Yeremay; Aubameyang, Bil Nsongo.

Previa

¡Todo listo en Riazor!

¡Buenas tardes! Falta poco más de una hora para que arranque el partido entre Deportivo y Sevilla correspondiente a la jornada 6 de LaLiga. ¡Quédate en nuestro directo y entérate de todo lo que ocurra!

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