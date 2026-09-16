Crónica | El Dépor se queda sin gasolina y sin el invicto ante el Sevilla (0-1)

Dépor-Sevilla Patricia G. Fraga

Se terminó la condición de invicto del Deportivo en su regreso a Primera División después de caer ante el Sevilla (0-1) en un encuentro en el que pagó tan caro la falta de descanso como el exceso de errores propios. El equipo blanquiazul no tuvo ideas en la primera parte y pecó de precipitación en la segunda, cuando se vio en inferioridad tanto en el marcador como sobre el césped por una negligencia de Angeliño.

No era una estrategia el compendio de quejas de Antonio Hidalgo en la previa, cuando lamentó el poco tiempo entre partidos que tendría el Deportivo entre la visita al Getafe y el duelo con el Sevilla. 72 horas en las que buena parte de la plantilla no tuvo tiempo ni para empezar a recuperar y que obligaron al técnico a apostar por las rotaciones por primera vez este curso. Primeras titularidades para Angeliño y Yeremay, que no son unos cualquiera, y la entrada de Altimira, Loureiro y Riki para completar una vuelta de tuerca de la mitad de jugadores de campo. Quizá con el parón en el horizonte la tentación de seguir pisando el acelerador era alta, pero el técnico no quiso correr ningún riesgo de lesión, especialmente teniendo en cuenta los problemas que ha tenido que sortear la plantilla en pretemporada.

Y aun así, pesaron más las piernas de los que se quedaron sobre el césped que las ganas de los que tenían algo que demostrar. Porque el Sevilla sacó en Riazor su versión más contemplativa. “Equivócate tú”, pareció pensar un Luis García que quiso probar el agua antes de tirarse a la piscina, quizá también consciente, él y cada vez más gente en el fútbol español, de que no es un buen negocio exponer a tus defensas a un dos contra dos frente a Bil Nsongo y Aubameyang. El camerunés volvió a ser la gran válvula de escape deportivista, ganando duelos y bajando balones por todo el ancho y largo del campo. No para de crecer y, a la espera de que lleguen los goles, aporta todo lo que se le puede pedir a un delantero.

El Dépor no tuvo excesiva claridad. Yeremay está todavía lejos de encontrar la inspiración y Angeliño necesita demasiado tiempo para exhibir su golpeo con la zurda. Con esto sobre el césped y con Mario Soriano en el banquillo, al cuadro deportivista le tocaba no equivocarse demasiado para evitar las trampas de un Sevilla tan poco vistoso como efectivo. El doble pivote formado por Agoume y Fofana, combinado con las piernas de Miguel Sierra y Guridi, amenazaba de forma constante a una cobertura local que sufría cada vez que tenía que correr hacia atrás, pero que se sostuvo de nuevo gracias a la jerarquía de un omnipresente Giménez. La falta de veneno de los atacantes visitantes y la seguridad de Leo Román hizo el resto.

Todo mal

Estaba dispuesto el equipo blanquiazul a dar un paso adelante, pero el inicio del segundo tiempo le vino a recordar a Hidalgo que no todas las inversiones dan réditos. O, que al menos, pasan factura a corto plazo, todavía sin saber si en el largo será compensada de alguna manera. El técnico mantuvo la banda izquierda que daba más problemas que soluciones y le salió a deber. Yeremay tuvo varias oportunidades para generar peligro. No está. Y Angeliño, quizá por falta de ritmo, quizá por frustración; probablemente por ambas, dejó al equipo con diez después de una entrada tan poco necesaria como temeraria al gemelo de Miguel Sierra.

Para entonces el equipo coruñés ya estaba en desventaja en el luminoso tras encajar uno de esos tantos que reflejan el mal día en la oficina que tuvieron muchas de las piezas sobre el césped. El Sevilla fue capaz de montar una contra que no debía ir a ninguna parte. Un uno contra uno entre Giménez y Stassin en el que el uruguayo decidió apostar. Y perdió. El atacante hispalense castigó la falta de prudencia del central y se fue solo hacia el área, donde se encontró con Leo Román como el siguiente colaborador necesario. El meta balear repelió un disparo con escaso veneno de forma poco ortodoxa, devolviendo el balón al centro del área para que Sierra marcara llegando en carrera.

Las dos bofetadas de realidad fueron demasiado para el Dépor, que se fue del partido al mismo tiempo que perdían los papeles sus futbolistas más importantes. Giménez y Leo Román se quedaron a vivir en sus respectivos errores y el equipo se desdibujó junto a ellos. Quedaba tiempo todavía, pero el Sevilla demostró ser un equipo con mucho más temple. Agarró la pelota y no la soltó, mientras que el equipo herculino no hacía más que riflarla cuando la recuperaba. Aubameyang acabó desesperado en una isla desde la que solo pudo producir una ocasión, la única del equipo en el tramo final, que Asp Jensen remató de forma muy inocente a las manos de Odysseas. En las manos del griego se quedaron las esperanzas de prolongar el buen inicio de curso. Ahora toca levantarse.