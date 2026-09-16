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El sevillismo en el estadio de Riazor, minutos antes del Deportivo-Sevilla
Dépor

Cientos de sevillistas toman las calles de A Coruña antes del Dépor-Sevilla

Los seguidores hispalenses se hicieron notar desde el mediodía de este miércoles en la ciudad herculina

Sergio Baltar
16/09/2026 18:28

No importó la hora. No importó que fuese miércoles. El sevillismo llevaba muchos años esperando volver a Riazor y así lo demostraron los cientos de aficionados hispalenses que se desplazaron a A Coruña para el Dépor-Sevilla. La invasión comenzó ya a mediodía, con una previa que tomó las calles herculinas y que dejó su huella en San Nicolás.

Reinó el buen ambiente y los continuos cánticos, como era de esperar por la buena relación que mantienen los seguidores de ambos equipos. Horas después, toda la fiesta se trasladó a los aledaños de Riazor, donde, a falta de menos de una hora para el inicio del encuentro, la policía escoltó a la hinchada visitante hacia el interior del estadio. Allí los seguidores hicieron suya la esquina que une Pabellón y Preferencia para no dejar ya de animar en ningún momento.

Así quedó la zona de San Nicolás tras la previa de la afición del Sevilla
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