Cientos de sevillistas toman las calles de A Coruña antes del Dépor-Sevilla
Los seguidores hispalenses se hicieron notar desde el mediodía de este miércoles en la ciudad herculina
No importó la hora. No importó que fuese miércoles. El sevillismo llevaba muchos años esperando volver a Riazor y así lo demostraron los cientos de aficionados hispalenses que se desplazaron a A Coruña para el Dépor-Sevilla. La invasión comenzó ya a mediodía, con una previa que tomó las calles herculinas y que dejó su huella en San Nicolás.
Reinó el buen ambiente y los continuos cánticos, como era de esperar por la buena relación que mantienen los seguidores de ambos equipos. Horas después, toda la fiesta se trasladó a los aledaños de Riazor, donde, a falta de menos de una hora para el inicio del encuentro, la policía escoltó a la hinchada visitante hacia el interior del estadio. Allí los seguidores hicieron suya la esquina que une Pabellón y Preferencia para no dejar ya de animar en ningún momento.