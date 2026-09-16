Así lo vivió Riazor | A Coruña tuvo un color especial

La afición del Sevilla camino de Riazor JAVIER ALBORÉS

Ocho años después, Riazor volvió a recibir al Sevilla y A Coruña recuperó una de esas imágenes que durante tanto tiempo habían quedado en el recuerdo. Las aficiones del Deportivo y del conjunto hispalense volvieron a encontrarse y demostraron, una vez más, que su relación va mucho más allá de lo que sucede los 90 minutos sobre el césped. La ciudad se convirtió desde horas antes del duelo en el punto de encuentro de dos hinchadas que hicieron la previa juntas. Como si el tiempo nunca hubiera pasado.

A pesar de que el encuentro se jugara un miércoles, la afición sevillista, que había agotado en cuestión de horas las 860 entradas que el club coruñés puso a su disposición, la grada visitante se tiñó completamente de rojiblanco. Además, entre las camisetas del conjunto andaluz también se podían encontrar algunas blanquiazules y bufandas intercambiadas antes del choque. Una imagen que resumía a la perfección la relación entre ambas aficiones. Y es que las calles de A Coruña fueron una auténtica fiesta. Sevillistas y deportivistas compartieron cánticos y conversaciones tanto antes de dirigirse hacia Riazor como en los aledaños del feudo herculino. “Es el viaje más bonito que hace la afición del Sevilla”, explicaba un aficionado andaluz al micrófono de Dxt Campeón, justo antes de sumarse a uno de los momentos más especiales de la tarde y empezar a entonar el mítico ‘Vivir na Coruña qué bonito é’.

El gran ambiente se trasladó después al estadio. Antes de que comenzase el encuentro, las Cantareiras de Son d’aquí volvieron a poner música a Riazor, esta vez pudiendo terminar la actuación, aunque justo empezaron cuando la grada visitante comenzaba a entonar al unísono ‘El Dépor es de Primera’. Como ya está comenzando a ser habitual, a continuación llegó el turno de ‘Voa’ y, justo al terminar el himno del Deportivo, fue la afición sevillista la que tomó el relevo para cantar el suyo, aunque a ellos les tocó hacerlo a pleno pulmón.

Con las dos hinchadas ya metidas de lleno en el partido, el marcador no se movió durante los primeros 45 minutos. El 0-0 mandó al descanso, aunque la música volvió a aparecer sobre el césped durante el intermedio con la actuación del artista gallego Brais Morán.

Todo cambió en la segunda parte. El tanto de Sierra llegó pronto y supuso un golpe para los blanquiazules, que hasta entonces habían empujado al equipo con la ilusión de mantener, una jornada más, su condición de invicto. Pero la expulsión de Angeliño, a punto de cumplirse la hora de juego, hizo todavía más complicado el escenario para el Deportivo. Con el Sevilla tomando el control del choque, Riazor trató de convertirse en el jugador número doce. Cada recuperación, cada acercamiento y cada balón dividido fueron acompañados desde las gradas con la esperanza de que el equipo encontrase una última oportunidad para rescatar un punto y mantener intacto su buen inicio de Liga. Pero esta vez no pudo ser. El pitido final confirmó la primera derrota del curso y puso fin a cinco semanas de ensueño para el deportivismo.

A la salida de Riazor, las sensaciones entre los aficionados eran dispares, aunque con un punto en común: el Sevilla había sido superior. “El Dépor jugó bien, al final faltó un poco de sangre, de ir a balones, apretar un poco, presionar, pero bueno, el Sevilla jugó mejor, movió más la pelota y merecían ganar”, reconocía un aficionado. Otros, en cambio, encontraron en el arbitraje una de las explicaciones a la derrota. “Un robo. Podríamos haber jugado muchísimo mejor, pero los del Sevilla, superbruscos, fueron todo el rato a por nosotros”, lamentaba una seguidora.

La derrota enfrió la noche en Riazor, pero ni eso logró borrar lo especial de un reencuentro entre dos hinchadas que se encargaron de demostrar que el vínculo permanece intacto. El Sevilla se llevó los tres puntos y el Deportivo dejó al Barça en soledad en la lista de invictos de la categoría, pero A Coruña volvió a vivir una tarde de esas que recuerdan que el fútbol también se juega lejos del terreno de juego.