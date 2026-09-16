Antonio Hidalgo desvela los seis capitanes del Dépor

Antonio Hidalgo en el Dépor-Sevilla Javier Alborés

Tras la derrota ante el Sevilla, Antonio Hidalgo desveló los capitanes del Deportivo. La incógnita creció después de que Yeremay, quien partió con el brazalete, salió sustituido y fue Aubameyang el que ejerció de capitán. En la rueda de prensa posterior al partido, el técnico de Granollers confirmó los nombres: Ximo, Villares, Germán, Yeremay, Auba y 'el Pela' (Giménez).

Sobre el partido, Hidalgo tiene claro que la expulsión de Angeliño ha condicionado el devenir del encuentro. No obstante, el entrenador blanquiazul valora que su equipo no haya bajado los brazos a pesar de quedarse con un jugador menos.

Reflexión. "Ha sido una primera parte muy igualada, en la que no han pasado excesivas situaciones de gol. Sí que es cierto que no estábamos cómodos del todo con balón. Hemos salido muy bien en la segunda parte, empujando al Sevilla muchísimo en su campo. Pero ha habido una transición y, aunque hemos replegado bien, con seis jugadores, el balón le cae a Sierra y mete gol. Una pena y luego, a partir de la expulsión, todo cambia. Es una pena. Hemos intentado seguir vivos en el partido por todas las vías y esa incertidumbre ha hecho que estuviésemos ahí hasta el último minuto, es algo a destacar de los chicos. Lo hemos intentado, pero no ha llegado el gol.".

La expulsión de Angeliño. "Es clarísima. Son situaciones que vas un poco arriba. Intentas disputar el balón, pero es roja clarísima. No he hablado con él. Entiendo que quiere disputar el balón y el pie le ha ido al jugador del Sevilla. No hay mucho que hablar de la roja".

Errores en defensa. "No hay dudas. Esto es fútbol y hemos empezado de una manera fantástica en una liga muy complicada. Sabemos que esos errores en esta liga te penalizan, pero toca pensar en el siguiente, que hay un partido muy rápido".

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Cambios y aspecto físico. "Es muy difícil porque tienes que pensar qué jugadores te van a terminar. Tres días ya son muy pocos y más al principio de la temporada. Pero esto viene como viene y hay que aceptar la manera en la que está montado. Por mucho que nos quejemos... ya lo sabíamos. Tenemos que seguir compitiendo y pensar en el siguiente".

Auba, capitán tras el cambio de Yeremay. "Los capitanes son Ximo, Yeremay, Germán, Villares y hemos incluido a Auba y al Pela (Giménez)".

Aprendizaje. "Esto es un cómputo de las seis jornadas que van. Sabemos la dificultad que tiene la Primera División. El Sevilla te exige mucho en lo táctico. Cada cosa que va haciendo hay que ir contrarrestandola. En la segunda hemos encontrado situaciones que queríamos. Hay que seguir y descansar, que ahora tenemos un día más".

Cambio de Bil. "No es que no me gustase el trabajo de Bil. Creí que necesitábamos más gente dentro, esa era la intención".

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Betis. "Recuperar de la mejor manera posible e ir a por el partido. Hay que recuperar de la mejor manera posible para medirnos a un rival de Champions, que ha demostrado mucho con un entrenador que lleva muchísimo tiempo y tiene una idea clara. Hoy también nos visitaba un equipo grande. Esto es la Primera División. Hay que competir. Hoy lo hemos hecho pero no nos ha dado para sumar y de eso va esto".