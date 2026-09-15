Una arrancada en quinta marcha

Adama Traoré inicia una cabalgada en el partido liguero entre Getafe y Deportivo del pasado domingo FERNANDO FERNÁNDEZ

El desempeño del Deportivo en su regreso a la división de honor del fútbol español tras ocho años de ausencia está sorprendiendo a propios y extraños. Seguramente, ni el más optimista de los aficionados blanquiazules esperaba que el equipo superase la quinta jornada sin conocer la derrota y con unas cifras de rendimiento que no distan de sus mejores arranques en sus anteriores 46 campañas en la máxima categoría del balompié nacional.

El conjunto blanquiazul ha superado las cinco primeras jornadas como uno de los dos únicos invictos de Primera División, junto al líder, el Barcelona. Dos victorias y tres empates que suponen nueve puntos. Además, nueve goles a favor (casi dos por partido) y seis en contra, o lo que es lo mismo, una diferencia de goles positiva: +3.

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Quizá el dato más relevante que dejen estos guarismos sea el que sitúa esta temporada como una de las cinco únicas de toda la historia blanquiazul en haber superado la quinta jornada de Primera con el casillero de derrotas a cero. La comparación con los precedentes es lo que engrandece el dato. El primer invicto data de la temporada 1992-93, la del nacimiento del SuperDépor, en la que los pupilos de Arsenio Iglesias vencieron los cinco primeros encuentros, ante Celta (2-0), Sevilla (1-2), Osasuna (2-1), Real Sociedad (0-2) y Real Madrid (3-2). Dos campañas después, en la 1994-95, el Dépor, también de la mano del Zorro de Arteixo, arrancó sin perder, con triunfos frente a Athletic (0-2), Sporting (2-1) y Racing (1-2), empate ante el Espanyol (1-1) y nuevo éxitos contra el Compostela (0-1). El curso 1996-97, con el galés John Toshack en el banquillo, comenzó con dos empates a un gol (Real Madrid y Celta) a los que siguieron tres victorias, ante Atlético (0-2), Hércules (4-0) y Betis (1-2). La última vez que el Deportivo había aguantado sin perder al menos hasta la quinta jornada data del ejercicio 2005-06, el primero de Joaquín Caparrós en el banquillo coruñés. Los blanquiazules vencieron a Mallorca (0-1) y Atlético (1-0) antes de empatar consecutivamente contra Valencia (2-2), Betis (1-1) y Zaragoza (1-1).

Históricamente, el Deportivo solo ha logrado un balance mejor que esta temporada en diez ocasiones. También desde esta perspectiva se amplifica el rendimiento de la plantilla de Antonio Hidalgo. Ocho de esas campañas corresponden a la época gloriosa y las otras dos hay que ir a buscarlas a la primera era dorada blanquiazul, los años 50.

El Deportivo solamente ganó los cinco primeros partidos en una ocasión, en la ya mencionada campaña 1992-93. Cuatro triunfos y un empate lograron en la también ya repasada 1994-95. Con cuatro victorias y una derrota (12 puntos) aparece el curso 2003-04, seguido de los tres triunfos y dos empates (11 puntos) de la también mencionada campaña 1996-97. El Deportivo alcanzó el equivalente a 10 puntos (en algunas no fue así porque la victoria valía dos y no tres) en otras seis temporadas, merced a tres victorias, una igualada y una derrota. La primera de ellas fue la del primer subcampeonato de Primera División, en el curso 1949-50. Después repitió en la campaña 1954-55 y, en tiempos más recientes, en los ejercicios 1995-96, 2000-01, 2001-02 y el ya recordado 2006-07.

El mejor post-ascenso

Lo que ocurre si solamente ponemos sobre la mesa las temporadas en las que el Deportivo era un recién ascendido a la división de honor sencillamente es de récord.

Los 9 puntos que suman los blanquiazules en estas cinco jornadas igualan el mejor inicio en sus 12 campañas como recién llegados a Primera División. Es la tercera vez que suma esa cifra tras un ascenso, aunque en las otras ocasiones realmente figuraron en su casillero 6 puntos, porque logró tres victorias cuando se pagaban a dos puntos. Estas fueron en la campaña del debut en Primera División, la 1941-42, y en el curso 1971-72, tras el ascenso con el gol de Beci al Rayo Vallecano.

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Pero hay más. A nivel goleador, no ha habido temporada de regreso a la élite en la que el Deportivo haya marcado más goles ni logrado un mejor golaveraje. Es más, solo existe un precedente de diferencia de goles positiva a estas alturas, y es la de aquel memorable debut en la temporada 1941-42, en la que había anotado 8 tantos y encajado uno menos. Cabe reseñar que aquella campaña es, a día de hoy, la mejor de un debutante en la Primera División española en toda la historia, ya que el Deportivo concluyó en la cuarta plaza.

El tope anotador como recién ascendido previo al presente ejercicio también data de aquel histórico 1941-42 en que solo Valencia (40 puntos), Real Madrid (33) y Atlético Aviación (33) acabaron el campeonato liguero por delante del conjunto herculino (28).

Además, estos 9 puntos también se erigen en el mejor arranque en las últimas 10 temporadas en la división de honor. Desde los 10 puntos cosechados en el curso 2006-07, el segundo bajo la batuta de Joaquín Caparrós –triunfos caseros contra Zaragoza, Villarreal y Real Sociedad, empate en Mallorca y derrota en el Ciutat de València–, el Deportivo obtuvo uno menos solamente en la temporada 2009-10, con Miguel Ángel Lotina en la dirección técnica, y en la presente. El mejor arranque del técnico de Meñaka en sus cuatro temporadas a los mandos de cuadro blanquiazul se saldó con victorias ante Málaga (1-0), Xerez (0-3) y Villarreal (1-0) y derrotas frente a Real Madrid (3-2) y Espanyol (2-3).

Hasta ahora, el Deportivo ocupaba puesto de clasificación para competición europea en diez ocasiones tras la 5ª jornada. El Betis evitó en la noche del lunes en el estadio de La Cerámica que este curso se produjese la undécima.