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Dépor

Nadie encuentra a Aubameyang como los cerebros del Deportivo

Amatucci y Mario Soriano son los futbolistas que más encuentran en situaciones de remate al pichichi blanquiazul

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
15/09/2026 05:00
Mario Soriano y Lorenzo Amatucci presionan a Mario Martín, en el Getafe-Deportivo
Mario Soriano y Lorenzo Amatucci presionan a Mario Martín, en el Getafe-Deportivo
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No hay rendimiento individual sin sustento colectivo. Y es que si Pierre-Emerick Aubameyang está pudiendo brillar en la faceta de finalización para hacer sumar al Deportivo puntos tempraneros de cara a conseguir la permanencia está siendo porque su equipo puede colocar en situaciones de remate. El gabonés ha tenido que fabricarse alguna jugada de mérito, pero la gran mayoría de sus dianas han sido a uno o dos toques, un contexto de exigencia en el que ya destacó el pasado curso en Marsella, pero en el que precisa de buenos servicios

El Dépor encuentra con asiduidad al gabonés, que capitaliza la amenaza blanquiazul. Pero quienes mejor se están entendiendo con Auba son los dos grandes ‘cerebros’ del equipo: Lorenzo Amatucci y Mario Soriano.

Y es que pese a jugar con frecuencia en la base de la jugada y no asomar demasiado hacia el área rival —especialmente el italiano—, el exjugador de Las Palmas y el futbolista formado en el Atlético de Madrid son los compañeros que más están asistiendo para el remate a Auba.

Aubameyang busca el área rival en el Getafe-Deportivo

Los otros registros del extraordinario Aubameyang

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Por un lado, Amatucci ha encontrado al africano en 3 ocasiones este curso. La fortuna para todos es que una de ellas acabó en gol: el pase largo que envió a la espalda de la defensa del Elche en la primera jornada, que el dorsal ‘7’ transformó en un control exquisito con la derecha y un remate inmediato con la zurda.

Mientras, Soriano ha conectado el mismo número de veces con Auba para que este rematase. Una de ellas fue el pase en profundidad en el contragolpe frente al Valencia que el gabonés transformó en conducción y gol con ‘picadita’ incluida ante Dimitrievski.

La primera de Yere

A mayores, Luismi Cruz es el tercer deportivista que ha otorgado un pase de gol a Auba. Lo ha hecho a pesar de haberle dado dos pases claves —que acaban en remate—. En el caso del andaluz, el servicio fue en Málaga, a través de un envío filtrado que dejó al ariete solo ante Alfonso Herrero para que este, de nuevo a dos toques, definiese.

El último jugador en asistir a Aubameyang y completar el ‘póquer’ fue Yeremay Hernández. En Getafe, el canario envió por primera vez un servicio al pichichi del Deportivo para que este rematase... y la sociedad acabó en éxito, con el gol del empate.

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