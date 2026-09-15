Los otros registros del extraordinario Aubameyang

Aubameyang busca el área rival en el Getafe-Deportivo Fernando Fernández

No para de golear. A sus 37 años, Pierre-Emerick Aubameyang sigue llamando la atención del mundo entero. El gabonés llegaba al Deportivo con el bagaje de haber sido, durante los mejores años de su carrera, una estrella en la constelación mundial del balompié que todavía estaba en disposición de exprimir sus últimas gotas de fútbol en A Coruña. Pero las primeras semanas de su primera temporada como jugador blanquiazul son difíciles de mejorar. Porque Auba ha establecido un altísimo listón que no se cansa de seguir elevando partido tras partido.

El pasado domingo, en el Coliseum ante el Getafe, el ariete gabonés anotó su quinto tanto en liga para mantener el promedio de uno por partido con el que llegaba a Madrid y dejar una vez más su sello en el partido a través del gol. El dorsal ‘7’ lo ha hecho en todos los encuentros que ha disputado el Dépor en lo que va de campeonato, un registro que le sitúa a solo dos partidos con diana en cada uno de ellos del récord que comparten Lucas Pérez y Bebeto como futbolistas blanquiazules. A mayores, el africano es uno de los diez jugadores en toda la historia de LaLiga capaces de marcar en todas y cada una de las primeras cinco jornadas inaugurales.

Auba no para de batir marcas. Pero más allá de sus 5 goles que han permitido al Dépor llegar a la sexta fecha de liga como el único equipo invicto junto al Barça, hay otros registros menos evidentes que ilustran la enorme trascendencia del gabonés en todo lo que tiene que ver con la portería contraria. Estos son los otros grandes datos de un atacante que destaca como nadie en la finalización.

A volumen

Hay cuatro jugadores con más dianas anotadas (6) que las 5 de Aubameyang, al que además igualan los puntas Zabiri y Roberto Fernández, de Racing y Espanyol respectivamente. Sin embargo, el centrodelantero de Gabón es el segundo mejor jugador en cuanto a tantos materializados si se excluyen los goles convertidos desde el punto de penalti. Las penas máximas elevan la estadística de Kylian Mbappé, Raphinha y Lamine Yamal, que han anotado uno de sus tantos gracias a un lanzamiento de penalti. No sucede lo mismo con Camello, que es pichichi igualado con los dos jugadores del Barça y el del Madrid, aunque con la diferencia de que el delantero del Rayo ha marcado su media docena de goles sin lanzamientos desde los once metros.

Los datos de finalización de Aubameyang (LaLiga 2026-27, jornada 5) Driblab

A mayores, Auba se sitúa en el top-3 de futbolistas de LaLiga en contribución goleadora, una estadística que suma a los goles anotados las asistencias a sus compañeros. El delantero del Deportivo suma en esta faceta ya 7 tantos producidos, lo que equivale a una media de 1,33 por cada 90 minutos que ha jugado. Solo Raphinha, con 8 (6 tantos más 2 pases de gol) supera las cifras netas del gabonés.

Rematador

Aubameyang capitaliza los goles del Deportivo, pues todos los tantos anotados por el equipo coruñés —sin contar los dos del Valencia en propia portería— llevan la firma del gabonés. Bien en el pase definitivo, bien en el remate. De hecho, las dianas del gabonés suponen el 55% de las de su equipo, aunque el porcentaje subiría bastante si no se tienen en cuenta los dos goles en propia que el Valencia se anotó Riazor y que computan en el cómputo de anotados por el Dépor. Solo un Sadiq que ha hecho el único tanto del Valencia, Budimir (80%), Camello (75%) y Roberto Fernández (62,5%) capitalizan más gol que el delantero nacido en Francia pero internacional por Gabón.

Además, Auba se sitúa entre los futbolistas que más rematan (14 disparos), pero aprovecha su protagonismo en la finalización del Deportivo para ser venenoso. Y es que dejando de lado a los futbolistas que no han rematado al menos 3 veces y que no han marcado —no incluir filtros alteraría la muestra— Auba está en el top-10 de futbolistas con un porcentaje más alto de remates que van a portería (64%) y de finalización, ya que un 35,7% de sus disparos acaban siendo gol. Todo ello pese a que únicamente ha contactado 23 veces con el balón dentro del área rival, una estadística en la que es superado hasta por 17 jugadores.

Rompiendo predicciones

Sin embargo, más allá de lo tangible, los modelos predictivos también otorgan valor a la contribución de Aubameyang. Y es que siempre según Driblab, Auba acumula 2,26 goles esperados (xG). Es decir, según esta cifra, el deportivista ‘debería’ haber marcado entre 2 y 3 goles, pues los xG definen la ‘calidad’ de las ocasiones que ha tenido un futbolista. Lo hacen otorgando a cada situación de remate un valor en función de su probabilidad de acabar en gol.

La cifra sitúa al delantero del Deportivo en el top-10 en cuanto a goles esperados, aunque ningún otro futbolista acumula en sus botas más peligro en su equipo. Porque esos 2,26 goles esperados suponen el 56,7% de todos los que ha generado el Deportivo como conjunto (4,27 xG).

Un Deportivo de colmillo afilado Más información

El gran mérito de Auba está en capitalizar la amenaza y, a la vez, ser efectivo. Porque con sus 5 dianas hechas, se ha colocado como el cuarto futbolista de LaLiga con más eficiencia en el remate teniendo en cuenta sus goles esperados, pues tiene un diferencial entre goles hechos y xG de +2,74 que solo Camello, Zabiri y Lucas Boyé superan.

Este es uno más de los otros extraordinarios registros de un Aubameyang que explica, en gran parte, el notable inicio de liga de un Deportivo que crece como equipo liderado por el acierto de su mayúsculo delantero.