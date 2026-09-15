Isaac Romero, el 'hijo de Hidalgo' que amenaza Riazor

Isaac Romero en el Sevilla Atlético @isaacrb00

Hay momentos que cambian vidas. Decisiones que no dependen de uno mismo, pero que acaban siendo determinantes a la hora de construir una carrera exitoso. De eso bien sabe Isaac Romero, el delantero del Sevilla Fútbol Club que le debe buena parte de su estatus actual a Antonio Hidalgo.

El delantero de Lebrija y el técnico del Deportivo se reencuentran este miércoles en el césped por primera vez desde la marcha del catalán del Sevilla Atlético. Allí, en el filial hispalense, coincidieron punta y entrenador para formar una sociedad clave para impulsar a ambos al fútbol profesional. Porque el preparador catalán fue capaz de hacer explotar a nivel goleador al ariete de Lebrija, que acabó derribando la puerta del primer equipo y consiguiendo una ficha en enero del 2024, ya como futbolista mayor de 23 años y, por lo tanto, sin la posibilidad de estar a caballo entre ambas plantillas.

Pero las dianas de Romero no solo sirvieron al ariete. Sus goles se transformaron en buenos resultados para el Sevilla Atlético. Y los buenos resultados llamaron la atención del Huesca, que apostó por Hidalgo en octubre del año 2023 para buscar una salvación que, finalmente, acabó consiguiendo.

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De esta forma, Romero vuelve a verse las caras con su mentor, con el que disfrutó de 27 partidos en Sevilla Atlético. Cuando Hidalgo llegó a Sevilla, el filial hispalense estaba de capa caída en Segunda Federación y Romero era suplente. Era la jornada octava de la temporada 2021-22. Sin embargo, al tercer partido de Hidalgo como titular del banquillo, el punta obtuvo la titularidad y respondió con dos goles que luego cristalizaron en seis más.

Con la salvación materializada sin apuros, Hidalgo continuó un curso más en Sevilla y puso en órbita al filial hacia el ascenso a Primera Federación. En tan solo cinco encuentros jugados bajo las órdenes de Antonio, Isaac Romero anotó cinco dianas y repartió tres asistencias. Pero entonces, la relación se rompió. Lo hizo con la marcha del preparador a El Alcoraz, pero podría haberse retomado pocos meses después, cuando Romero ascendió a la primera plantilla para convertirse en jugador de Primera en enero del 2024, después de que el club no aceptase que el centrodelantero saliese al propio Huesca de Hidalgo, que lo pidió en su primer mercado invernal. No era para menos: de los 24 tantos en 72 partidos (una media de 0,33) que acabó anotando Romero en el equipo 'B' del Sevilla, Trece llegaron en los citados 27 encuentros en los que fue dirigido por Antonio (un promedio de 0,48 goles por encuentro).

Afianzado

Este curso, el lebrijano cumple su cuarta temporada consecutiva -que no completa- en la máxima categoría. Siempre de la mano del Sevilla, donde ha aprovechado la época de vacas flacas de la entidad para consolidarse y ofrecer un rendimiento con algún altibajo, cristalizado en 78 encuentros disputados y trece goles celebrados, además de nueve asistencias.

Este miércoles, un Romero que ha sido titular en dos de los cinco partidos del equipo hispalense -y ha entrado desde el banco en dos más- se reencuentra con su 'mentor', que también forjó a otro de los canteranos que hoy militan en el primer equipo del Sevilla: Manu Bueno. Y es que el centrocampista fue otra de las piezas clave del filial que dirigió Hidalgo. El preparador catalán le dio 25 partidos al pivote organizador, que no ha terminado de consolidarse en el primer equipo y esta campaña únicamente ha disputado 51 minutos.

No es Bueno el último de los viejos conocidos de Antonio Hidalgo, que llegó a dirigir también a Kike Salas, hoy capitán general de la zaga sevillista. El central zurdo llegó a poder estar disponible para el técnico en cuatro partidos de la temporada 2022-23, antes de salir cedido al Tenerife de Segunda como paso previo a ingresar en la primera plantilla del club hispalense. Los 'hijos de Hidalgo' amenazan la imbatibilidad del Deportivo.