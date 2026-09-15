Hidalgo lamenta el poco tiempo entre partidos: "Hay que ajustar mucho y ver cómo recuperan"

Antonio Hidalgo en la sala de prensa de Abegondo Carlota Blanco

Parece que todavía no ha dado tiempo a olvidarse del Getafe, cuando al Deportivo ya se le planta delante el Sevilla (miércoles, 19.00 horas en Riazor). Pero así es la competición. Y Antonio Hidalgo reconoce que tiene que ajustar las piezas para que todo vaya según lo previsto. Además, el técnico de Granollers confirma que Teun Gijselhart tiene el permiso del club para negociar una cesión, de forma que el mediocentro ya no estuvo presente en la sesión de entrenamiento de este martes, así como tampoco estará en la lista de convocados para el duelo de mañana.

Sensaciones. “Sensaciones positivas. Estamos en un buen momento. Lo más importante es seguir recuperando jugadores para que lleguen de la mejor manera. Hemos podido entrenar muy poco. Sabemos la dificultad que tiene jugar entre semana”.

Sevilla. “El Sevilla ha empezado en un gran estado de forma. Están rindiendo a un gran nivel y poniendo en situaciones de mucho estrés al rival. Tienen una presión muy alta y es un equipo muy trabajado. Eso habla bien del trabajo de su entrenador. Conozco perfectamente la casa porque estuve un año en el Sevilla Atlético y tienen un gen competitivo que cada vez imprimen más. Me alegro de que les vaya bien”.

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Menos tiempo de descanso que el Sevilla. “Si tienes cinco días, no tienes problema para recuperar. Hoy, para el que juega el domingo, es el peor día y eso te da menos frescura para competir. Una jornada intersemanal tan pronto… Acabamos de salir prácticamente de la pretemporada y hay jugadores que no están en su pico de forma. Hay que ajustar mucho las piezas y ver cómo recuperan. Eso no lo sabremos hasta mañana por la mañana”.

Invictos. “Hay que poner en valor lo que estamos haciendo, pero eso ya no vuelve, hay que centrarse en lo siguiente. El Sevilla tiene un gran nivel y viene haciendo las cosas bien. Tienen un patrón de juego muy marcado. Tenemos que encontrar la debilidad del rival”.

Pasado como sevillista. “Mis padres son sevillanos. Allí me trataron muy bien. Algunos del cuerpo técnico que están ahora estuvieron conmigo en el Sevilla Atlético. Les tengo mucho cariño”.

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Fofana. “Es muy poderoso, es un jugador de primer nivel, les da esa diferencia y esa presencia en el centro del campo, pero tienen a muchos de mucho nivel, también a canteranos que les dan identidad. Nosotros tenemos que incidir mucho en estar muy ajustados con y sin balón”.

Tres partidos, rotaciones. “Veremos a ver cómo van recuperando. En tres días y acabando la pretemporada hace poco tiempo no es sencillo. Veremos cómo está la gente mañana por la mañana”.

Jugadores exigidos. “Lo normal en un partido de alta competición”.

Auba y Giménez, los más veteranos. “Están bien”

Teun Gijselhart. “Teun ya no estuvo ayer en el entrenamiento y hoy tampoco. Tiene permiso del club para negociar una cesión, a ver cómo termina”.

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Situación de Teun. “Ya lo hemos hablado, tenemos muchos jugadores en la plantilla y en su posición. Con la llegada de Marc, sus minutos podían disminuir. Fuimos claros con él y lo ha entendido. Tiene muchas ganas de triunfar en el Dépor, así que quiere tener minutos”.

Riazor. “Ayuda muchísimo sentir a nuestra gente cerca, tenemos ganas porque ya hace 3 semanas que no estamos juntos”.

Minutos de los últimos en llegar. “Justo he hablado con ellos hoy y me transmitieron que se encontraron bien el otro día. En el caso de Giménez, venía de hacer una pretemporada normal y el caso de Marc era diferente, pero poco a poco van cogiendo lo que queremos de ellos, tanto a nivel físico como táctico”.

Mella y Yeremay. “Están los dos preparados para ser titulares. Vienen trabajando bien. Tenemos que calibrar en qué momento del partido nos pueden ayudar más. Es algo que valoraremos mañana por la mañana”.

Parón de selecciones largo. “Para los que estamos en el día a día, estas semanas son de mucho trabajo, de mucha carga física y mental. En Segunda esto no pasa, esto no lo hay. Las cosas están montadas como están montadas. Buscaremos la mejor posibilidad para mantener el punto competitivo”.