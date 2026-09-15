Hidalgo iguala un registro que solo lograron Caparrós y Carlos Alberto Silva

Antonio Hidalgo dando instrucciones a sus futbolistas en un amistoso de pretemporada JAVIER ALBORES

Los cinco partidos sin conocer la derrota del Deportivo en este inicio de campaña colocan a Antonio Hidalgo en el podio de una estadística histórica del club blanquiazul. El técnico vallesano es el tercero que en sus primeros cinco encuentros en el banquillo deportivista en Primera no sufre un solo traspié.

Solo existen dos precedentes. El primero en hacerlo fue Carlos Alberto Silva. El brasileño tomó las tiendas del equipo coruñés mediada la temporada 1996-97 –en la 25ª jornada– y contó por victoria nada menos que sus seis primeros encuentros: Hércules (1-3), Betis (3-0), Rayo (1-2), Oviedo (3-0), Espanyol (0-1) y Racing (2-1). A esa racha le siguieron un empate en Anoeta (1-1) y otro triunfo frente al Zaragoza (1-0). La primera derrota del Professor al frente del Dépor se produjo en su noveno encuentro liguero como blanquiazul, en la 33ª jornada, frente al Tenerife en el Heliodoro Rodríguez (2-1).

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Nueve campañas después, Joaquín Caparrós tomó el relevo de Javier Irureta en la banda de Riazor. El preparador utrerano no consiguió unos resultados tan brillantes como los del técnico brasileño, pero sí mantuvo invicto al conjunto blanquiazul durante sus primeros cinco encuentros ligueros. Fue a través de dos victorias contra Mallorca (0-1) y Atlético (1-0) y tres igualadas ante Valencia (2-2), Betis (1-1) y Zaragoza (1-1). En la 6ª jornada, el Deportivo fue derrotado en Riazor frente al Osasuna (0-1).

Esa derrota del Deportivo de Caparrós contra el conjunto pamplonica significa que si los pupilos de Antonio Hidalgo no pierden este miércoles ante el Sevilla en el municipal herculino, el preparador de Granollers ya solamente tendrá por delante en los libros de récords a Carlos Alberto Silva. Un triunfo o un empate frente al cuadro hispalense, precisamente el club de los amores del técnico andaluz, situaría a Antonio Hidalgo por delante de Caparrós y a solo tres partidos de igualar a Silva.