Hidalgo, ante la primera oportunidad para exprimir la amplitud de la plantilla del Dépor

Altimira y Yeremay saltan al campo en el partido ante el Valencia Quintana

Tras cinco jornadas y la consolidación de un once con pocas plazas abiertas a la duda, el Deportivo completará tres partidos en poco más de siete días, con la posibilidad de rotar para aliviar la carga de los futbolistas más utilizados y dar minutos a los que menos protagonismo han tenido en una de las plantillas más largas de Primera División. En el empate cosechado ante el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez (1-1), Antonio Hidalgo solo introdujo un cambio respecto al once que ganó en La Cerámica frente al Villarreal (2-3) —Casadó por Riki—, así que el choque intersemanal en Riazor ante el Sevilla invita a pensar en ciertos movimientos para empezar a gestionar la amplitud del plantel.

En un repaso línea a línea, la portería queda descartada, salvo sorpresa mayúscula, de cualquier variación. Leo Román volverá a defender el marco blanquiazul escoltado por una zaga que sí tiene visos de moverse. Ximo Navarro, Noubi, Giménez y Quagliata formaron la defensa en los dos últimos encuentros, pero jugadores como Bright Ede, Loureiro o Altimira, que puede actuar como lateral o extremo, se perfilan como candidatos a entrar en el once.

Hidalgo iguala un registro que solo lograron Caparrós y Carlos Alberto Silva Más información

Ede fue titular en dos de las tres primeras jornadas, pero la llegada del uruguayo Josema Giménez en el último día de mercado le relegó al banquillo ante Villarreal y Getafe. El central polaco podría recuperar minutos en el perfil zurdo del eje defensivo, con lo que Giménez pasaría al lado derecho o formaría dupla con Noubi. Otra opción pasa por que Loureiro dispute su segundo partido como titular, aunque la polivalencia del de A Abeleira también le permitiría actuar como central diestro en lugar de Noubi, o incluso como lateral derecho para dar descanso a Ximo.

El propio Ximo, capitán en las dos últimas citas ante la ausencia de Villares, podría ceder su puesto a un Altimira que ya ejerció de lateral derecho en sus primeros partidos como blanquiazul la pasada campaña. Sin embargo, el rol predilecto de Hidalgo para el catalán es el de carrilero, con funciones de extremo en fase ofensiva. Por eso, de entrar en el once, Alti también podría sustituir a un Luismi Cruz que está firmando buenos minutos defendiendo la banda y soltándose entre líneas cuando el partido se lo permite.

Altimira puede ser esa pieza a caballo entre la defensa y un centro del campo donde Lorenzo Amatucci y Mario Soriano se han vuelto intocables en este arranque de curso. El italiano y el madrileño han jugado solos en el doble pivote o acompañados por un tercer centrocampista —Casadó en el último choque, Riki en los dos anteriores—, pero cinco jornadas bastan para confirmar la importancia que ambos tienen para Hidalgo. Riki, que había sido esa pieza correctora ante el Valencia y el Villarreal, dejó su sitio a Casadó en el Coliseum, y podría regresar para dar descanso a Amatucci, Soriano o al propio Casadó, este último quizá con más papeletas. Villares también aspira a entrar para igualar el músculo de un Sevilla con una medular repleta de futbolistas dominantes en lo físico, caso de Fofana o Kochorashvili.

Una arrancada en quinta marcha Más información

En la zona de arriba, dos nombres se han convertido en los primeros recursos de Hidalgo cuando busca mover ficha desde el banquillo: Yeremay y Adama Traoré. El canario sigue cogiendo ritmo en su proceso de dejar atrás la pubalgia que le lastró la pasada campaña, mientras que el extremo catalán ya ha mostrado chispa para desbordar rivales pese a una pretemporada atípica y sin equipo. Ambos son los principales candidatos llamados a entrar en el frente ofensivo si Hidalgo apuesta claramente por las rotaciones.

Con todo, el Dépor cuenta con una plantilla amplia en la que otros nombres, con menos opciones, también pelean por un hueco. El danés Asp Jensen fue titular en los dos primeros compromisos ligueros, mientras que hombres como David Mella y Eddahchouri buscan su primera titularidad del curso. Angeliño, por su parte, es uno de los pocos integrantes de la primera plantilla que aún no ha debutado en Liga. Estuvo a punto de estrenarse ante el Getafe, pero el gol de Aubameyang hizo que Hidalgo cambiara de planes. Su debut está cada vez más cerca y, aunque probablemente todavía no esté al ritmo de sus compañeros, podría dar descanso a un Quagliata que lo ha jugado absolutamente todo.