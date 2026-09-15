El Sevilla trae recuerdos del barro a Riazor

Borja Galán y Alfon en el Dépor-Celta B de 2020 ARCHIVO DXT

Riazor volverá a encontrarse con dos caras conocidas de una etapa que el deportivismo ya ha dejado atrás. Y es que, tras los duelos ante Elche y Valencia, el Sevilla será el primer visitante del regreso a la élite que cuente en sus filas con futbolistas que ya pisaron el estadio coruñés en los años de Primera RFEF. Kochorashvili y Alfon conocen de primera mano el barro de aquella categoría y regresarán este miércoles a A Coruña, ahora en las filas del conjunto sevillano.

El georgiano lo hizo con el Castellón en la temporada 2022-23. No se enfrentaron en la liga regular debido a la configuración de los grupos, pero sí se vieron las caras en la eliminatoria de playoff de ascenso a Segunda que siempre permanecerá en la memoria de la afición blanquiazul. El Deportivo se impuso por la mínima en la ida, pero terminó cayendo en Castalia (4-3) tras un choque de auténtica locura. Kochorashvili fue titular en aquel encuentro y disputó un total de 110 minutos, hasta ser el último cambio en la prórroga.

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Después de aquella campaña, el centrocampista dio el salto al fútbol profesional con el Levante y posteriormente se marchó al Sporting de Portugal. Este verano, el Sevilla apostó por él y lo firmó hasta 2030 cuando el curso ya había comenzado. Se incorporó a la expedición rojiblanca directamente en Bilbao, por lo que no participó en el choque ante el Athletic, pero desde ese momento ha ido ganando protagonismo. Disputó media hora frente al Atlético, fue titular contra el Espanyol y ante el Valencia saltó al campo en el 71. Apenas diez minutos después asistió a Juan Iglesias en el tanto que dio el triunfo a los sevillistas.

Doblete en un Riazor a medias

Por su parte, Alfon sabe especialmente bien lo que significa jugar en A Coruña y ya conoce lo que es marcarle al Deportivo. El exjugador del Celta se enfrentó al cuadro blanquiazul en Riazor en tres ocasiones y en dos de ellas salió vencedor. Además, su estreno en el estadio coruñés fue especialmente destacado, ya que aquel 13 de diciembre de 2020 anotó los dos goles que dieron el triunfo del filial celeste (1-2). El atacante llega al choque ante el equipo dirigido por Antonio Hidalgo con menos ritmo competitivo, ya que una lesión muscular le hizo perderse la pretemporada y las dos primeras jornadas. Reapareció ante el Atlético para disputar los últimos diez minutos, pero los dos encuentros posteriores los vio desde el banquillo.