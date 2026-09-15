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Dépor

El Penafiel sigue la racha y se coloca en ascenso con Svensson y Davo dominando en la liga

El conjunto que comparte propiedad con el Deportivo encadena su cuarto triunfo consecutivo

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
15/09/2026 11:56
Davo, con el Penafiel
Davo, con el Penafiel
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Suma y sigue para el Penafiel. El equipo portugués, que comparte propiedad con el Deportivo, ya está en puestos de ascenso directo a la máxima categoría del fútbol portugués. El conjunto dirigido por José Manuel Aira venció el pasado sábado por 1-2 al Felgueiras y finaliza la sexta jornada de la Segunda Liga en segunda posición.

Fue líder durante buena parte del fin de semana la escuadra rubo-negra, que ha puesto velocidad de crucero y encadena cuatro triunfos seguidos. Sin embargo, la victoria del Lusitania (1-2) ante el Sporting B el pasado lunes le relegó a una segunda posición que, pese a todo, le permitiría ascender a la primera división de Portugal sin necesidad de superar eliminatoria alguna.

La victoria ante el Felgueiras no llevó la firma ni de Davo, ni de Max Svensson. Los dos exdeportivistas fueron titulares, pero no vieron puerta ni fueron decisivos dando pase de gol alguno, algo que venía siendo habitual en casi todos los encuentros. De hecho, ambos dominan la segunda categoría portuguesa en cuanto a goles generados. Svensson ha logrado materializar 4 tantos y repartir 3 asistencias, mientras que Davo ha anotado 3 dianas y ha dado 2 pases de gol

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Ningún otro futbolista ha contribuido en más goles que los dos atacantes de un Penafiel en el que Aira está contando con Jaime Sánchez como titular indiscutible. Además, en el último encuentro, Iano Simao fue titular al igual que Davo y Max Svensson. También arrancó en el once Teddy Alloh, lateral izquierdo que estuvo a prueba en el conjunto blanquiazul el pasado verano y que tuvo que ser sustituido por una fractura en su muñeca. Por su parte, Eric Puerto vio el partido desde el banquillo.

En ascenso al parón

Tras asentarse en posiciones de ascenso como segundo clasificado, el Penafiel afronta el próximo fin de semana un duelo de la Taça de Portugal. La eliminatoria de copa ante Oliveirense, de categoría inferior, será el último duelo del equipo portugués hasta el próximo mes de octubre, pues la segunda categoría portuguesa sí se adapta a las fechas FIFA y sufre un parón por los partidos de selecciones.

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