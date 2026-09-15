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Dépor

Deportivo - Sevilla: horario, dónde ver por TV de forma gratuita y cómo seguir online el partido de LaLiga EA Sports

Tras dos jornadas a domicilio, el equipo blanquiazul regresa a Riazor y buscará sumar su sexta jornada consecutiva sin conocer la derrota

Esther Durán
15/09/2026 16:33
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Después de dos semanas lejos de Riazor, el Deportivo regresa al estadio coruñés para dar la bienvenida a otro equipo al que lleva ocho años sin recibir en su casa. El Sevilla visita este miércoles (19.00 horas) al equipo blanquiazul, que todavía no conoce la derrota en este inicio de temporada y buscará mantener por sexta jornada consecutiva su condición de invicto. Por su parte, el conjunto dirigido por Luis García Plaza también ha comenzado bien la Liga, y tratará de continuar una buena dinámica que le ha hecho sumar diez puntos de los 15 posibles.

🕘 ¿A qué hora se juega el Deportivo- Sevilla?

El Deportivo-Sevilla se disputa este miércoles 16 de septiembre a partir de las 19.00 horas en el estadio de Riazor. Es la primera vez que ambos equipos se enfrentan en Liga desde la temporada 2017-18.

  • Partido: Deportivo-Sevilla
  • Competición: LaLiga EA Sports
  • Jornada: 6
  • Fecha: Miércoles, 16 de septiembre de 2026
  • Hora: 19.00 horas
  • Estadio: Riazor

📺 ¿Dónde ver por TV el Deportivo- Sevilla?

El partido entre el Deportivo y el Sevilla podrá verse en directo a través de DAZN, que emitirá el encuentro de forma gratuita. Por tanto, los aficionados podrán disfrutar del choque sin necesidad de contratar una suscripción de pago, aunque será necesario acceder a la plataforma y completar el registro correspondiente.

🔵⚪ El Deportivo busca continuar invicto

Tras dos salidas en las que el Deportivo ha logrado una victoria en La Cerámica y firmar las tablas en un complicado encuentro ante el Getafe, arranca la sexta jornada siendo, junto al Barcelona, los únicos equipos que se mantienen invictos en este inicio de temporada. Una racha que Luis García Plaza, técnico del Sevilla, ha explicado en cuatro claves, entre las que destaca "el músculo económico que no tiene que ver con un recién ascendido", además del trabajo de Antonio Hidalgo y del compromiso con el que han llegado los fichajes a A Coruña.

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