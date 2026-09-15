Altas, bajas y posible once del Dépor ante el Sevilla: el calendario invita a rotar
Hidalgo cuenta con toda la plantilla disponible, salvo Noé Carrillo, para la jornada intersemanal
Una jornada intersemanal pide rotaciones, aunque el buen inicio de Liga del Deportivo, único invicto de Primera División junto al líder Barcelona, también invita a mantener lo que funciona en el equipo blanquiazul. En esa disyuntiva se encuentra Antonio Hidalgo antes del partido en Riazor ante el Sevilla de Luis García Plaza, otro conjunto que ha arrancado de forma notable la competición.
El técnico blanquiazul ya lamentó en rueda de prensa lo cargado del calendario esta semana. "Una jornada intersemanal tan pronto... Acabamos de salir prácticamente de la pretemporada y hay jugadores que no están en su pico de forma. Hay que ajustar mucho las piezas y ver cómo recuperan", comentó el de Granollers.
Respecto al once que firmó el empate en la visita al Getafe, Bright Ede y Miguel Loureiro son los principales candidatos a entrar en la línea defensiva, mientras que Adrià Altimira cuenta con muchas papeletas para ser titular, ya sea como lateral o en su rol habitual de carrilero.
En el centro del campo, Riki y Villares aspiran a hacerse un hueco para dar descanso a Amatucci, Soriano o Casadó, mientras que Yeremay y Adama Traoré son los atacantes con más opciones de entrar como novedad en el once ofensivo.
Posible once del Dépor
Leo Román; Altimira, Lucas Noubi, Ede, Quagliata; Luismi Cruz, Amatucci, Mario Soriano, Riki; Aubameyang, Bil Nsongo.